Почти 50 тонн гуманитарного груза отправили волонтеры псковского штаба «Мы вместе» в зону спецоперации

.

Около 50 тонн гуманитарной помощи, а также адресные посылки были доставлены военнослужащим в зону спецоперации на Украине от волонтёров штаба «Мы вместе», действующего на территории Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Ресурсном центре.

.

Очередная партия материальной помощи и письма со словами поддержки от псковичей были направлены нашим военнослужащим, которые находятся на фронте. Среди прочих вещей, бойцы получат инструменты, теплые вещи, продукты, а самое ценное — посылки из дома. Дети участников спецоперации и самые близкие не забыли положить в посылки письма со словами любви и поддержки.

В Ресурсном центре отметили, что Великолукская епархия, администрация города Великие Луки и администрация Великолукского района внесли большой вклад в отправку гуманитарного груза военнослужащим.

«Мы благодарим всех, кто продолжает передавать вещи для наших военных. Напоминаем, что посылки мы принимаем более чем в 30-ти пунктах сбора гуманитарной помощи», – отметили в Ресурсном центре.

.

Благодаря благотворителям штаба «Мы Вместе», военнослужащие также получат большую посылку с генераторами и термобельем. Техника была также закуплена и из собранных на счету Ресурсного центра средств.

Напомним, вязанные псковичкой носочки отправятся согревать полсотни военнослужащих на СВО.