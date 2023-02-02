«Ко мне во сне пришёл умерший брат»: артистка спектакля на теплоходе получила божественный знак после благословения в Псково-Печерском монастыре

Фото: Наталья Москвитина «ВКонтакте»

Ведущая телеканала «Спас», президент Благотворительного Фонда в защиту жизни до рождения «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина поведала подписчикам в социальных сетях очередную трогательную историю из письма. В нем женщина рассказала о божественном чуде, случившимся с ней четыре года назад. Знак с небес помог ей сохранить еще нерожденную дочь.

Ведущей написала артистка спектакля, которая на Пасху решила отправиться в Псково-Печерский монастырь. Она решила попросить благословения на предстоящую работу у одного из местных батюшек. Совсем скоро начиналась навигация и она вместе с труппой должна была отправиться на полгода работать на теплоходе. Благословение было получено и в апреле она отправилась на корабль.

К этому времени артистка уже на протяжении семи лет не состояла в браке. От бывшего мужа она родила сына. Но все равно не переставала мечтать о семье и ребенке.

«Наш теплоход ходил по удивительным местам. И каждую неделю мы останавливались на Валааме. С первого же раза я спустилась в скиты, стояла на коленях у мощей и просила счастья, любви, ребенка. В своих пожеланиях и мечтах я рисовала полную семью», – вспоминает героиня.

Практически одновременно с просьбами к богу у артистки случился мимолётный роман с коллегой по сцене. Однако о своей симпатии артисты не относились серьезно. Ничего кроме мелкой интрижки и ночи, проведенной вдвоем.

«На острове Кижи, это тоже очень благостное и особое место, ко мне во сне пришёл умерший брат. Он плакал очень и просил слёзно, чтобы я дала ему обещание родить этого ребёнка. Я во сне дала обещание, а на утро рассказывала этот сон маме и даже смеялась», – об этой истории, случившейся через две недели после романа, сегодня женщина вспоминает без всякой иронии.

О каком ребенке шла речь и как это относится к нашей героине, знали, похоже, только на небесах. И только через пару дней актриса поняла – она беременна. Переживания брали верх, но вариантов не оставалось – нужно отправляться делать аборт.

«Я была в шоке и ужасе, – вспоминает о том дне артистка. Случайная для меня ночь обернулась новой жизнью. Внутри меня было столько смятения и страха, что не передать. Я стала в мыслях готовиться к аборту, понимала что не хочу семьи с этим человеком и вообще я же не сейчас хотела и не чтобы вот так все и в раз».

К сожалению, или к счастью, героиня истории все еще находилась на корабле. И возможности быстро осуществить свое нелегкое решение просто не было. Прибытие в Санкт-Петербург происходило только раз в две недели.

«Я нашла частную платную клинику и пошла туда. Было очень плохо, меня тошнило от себя самой, но я в каком-то забытье уговаривала себя, что так будет лучше для меня. Родители отговаривали от аборта, по-женски до этого были очень большие проблемы и операции. Мне нужно было рожать, даже с целью сохранения здоровья. А я боялась, ревела и просто с ума сходила», – вспоминает это нелегкое время женщина.

Поход к врачу, как и представлялось, оказался не простым. Врач держа за руку актрису уговаривал оставить ребенка и просил взять паузу, чтобы подумать. Время позволяло, но его слова по сей день отзываются в ее теле дрожью: «Девушка, милая, вот вы понимаете, что всякие дебилы рожают, вот не боятся и рожают, а вы, я чувствую, очень прекрасная, вы родите и хорошего человека воспитаете».

«Через 2 недели я вернулась, мне сказали что того врача нет, он в отпуске. Я очень обрадовалась, так как будет легче, никто не будет отговаривать. Но и этот врач мужчина, сказал мне, что не будет делать аборт, так как у меня очень сложный случай, и большая вероятность осложнений. Я просто истеку кровью на своем корабле, и мне никто не успеет помочь, когда откроется кровотечение. И такую ответственность на себя он брать не будет. Я вышла из клиники уже другой немного, у меня как будто пришло смирение и я приняла это», – продолжила актриса.

Через пару месяцев узи показало, что вторым ребенком у артистки будет девочка. А ведь это именно так, как она хотела. Мысль об этом успокаивало сердце, но было плохо и стыдно, что все это время она хотела избавиться от своей малышки. Не зря бог дал всех этих людей на ее пути.

«Я хорошо доработала навигацию, в пять месяцев беременности я ещё прыгала на сцене, мне аплодировали люди, а я в мыслях уже была с Богом. Он меня вёл. Сейчас моей девочке почти три. Мы не в браке с ее отцом, но это не мешает нам воспитывать ее вместе. Он чудесный человек, очень любит и много даёт ей», – с радостью делится женщина. Много лет после этого случая прошло. Актриса сменила свое амплуа и стала медицинским клоуном. Она решилась помогать тем, кому очень тяжело, больно и одиноко. Примерно как тогда было ей. А главные ее пациенты – особенные дети.

«Это не передаваемое счастье помогать людям. Я давно занимаюсь благотворительной деятельностью и работаю педагогом с особыми детьми. Я люблю наш мир, Бога в людях и Благодарю за всё что есть. Спасибо Вам, обнимаю. С нами Господь! Аминь», – написала актриса в заключение своей истории для Натальи Москвитиной.