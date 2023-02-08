В Локнянском районе обнаружили брошенных медвежат

Маленькие медвежата, оставшиеся без мамы

3 февраля охотник из Локнянского района нашёл двух брошенных новорождённых детёнышей бурого медведя. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в комитете по природным ресурсам Псковской области.

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Почему медведица оставила своих детёнышей, остается загадкой. Малышей оставлять в дикой природе было просто нельзя, поэтому они отправились в АНО «Центр спасения медвежат-сирот», который находится в Тверской области. Там они пройдут необходимую реабилитацию, а затем их вернут в естественную среду обитания на территории Псковской области.

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«Медвежата стабильны, неплохо едят. Глазки у них уже открыты, они - "ранние": родились предположительно в конце декабря - самом начале января», — поделились специалисты Центра спасения медвежат-сирот, куда доставили крох.

В комитете по природным ресурсам Псковской области отметили, что находка новорожденных медвежат – не редкость. «В прошлом году не припомнить. Однако точно был случай нахождения медвежат в позапрошлом году. Находили и в Дновском районе, и в Бежаницком», – отметили специалисты.