Слабослышащий музыкант из Великих Лук поборется за 300 тысяч рублей в шоу на ТНТ

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На телеканале ТНТ в эфир выйдет новый выпуск музыкального шоу «Конфетка» с участием слабослышащего учителя музыки из Великих Лук. Он поборется за приз в 300 тысяч рублей. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе ТНТ.

Шоу создано с целью поиска талантов среди музыкантов-любителей. По сюжету, звездные исполнители превращают непризнанные музыкальные шедевры в настоящую «конфетку». Они заставляют песню зазвучать на всю Россию, благодаря новой аранжировке, профессиональной записи и популярному исполнителю.

«Для меня это первый телевизионный опыт, – рассказывает Роман Сталюков о своем участие. – до сих пор нахожусь в состоянии приятного шока. Рад, что мои творческие старания были замечены, и что моя собственная песня зазвучала в исполнении звезды по-новому! Ведущие, члены жюри – просто замечательные, открытые и простые люди. Я благодарен ВайТ медиа, аранжировщикам, звездам за новое звучание моей песни. Шоу «Конфетка» дает огромный шанс неизвестным авторам песен – для меня это новый этап в жизни, дальше только больше!».

В новом выпуске предстоит смена музыкального жюри. Зрители вновь увидят Азамата Мусагалиева, впервые почетное кресло займет Клава Кока, однако не изменится только место Хабиба. Ведущими шоу, по-прежнему, останутся известные поющие комики Гарик Мартиросян и Марин Кравец. Но ненадолго, ведь в один момент вернувшийся камызякский комик захватит планшет с неизвестными исполнителями и примется самостоятельно объявлять конкурсантов.

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«А вы не боитесь, что останетесь без работы? Очередная передача на ТНТ, которую ведёт Азамат Мусагалиев», – иронично прокомментирует собственное «назначение» комик.

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Помимо смены ведущего, в новом выпуске зрителей ждёт ещё один сюрприз: одна из песен окажется настолько хорошей, что Гарику Мартиросяну придётся «выгнать» со сцены звезду, ведь зрители будут настаивать на том, чтобы интернет-шедевр остался нетронутым.

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Кроме того, состав жюри увеличится ровно вдвое, поскольку одна из участниц шоу пришлёт не видеоклип, а запись с кастинга в другой музыкальный проект, где уже есть свои судьи. А появление одной из звёзд на сцене окажется для зала настолько неожиданным, что заставит буквально повскакивать со своих мест.

В шоу «Конфетка» впервые выступит исполнитель из Псковской области. Роман Сталюков является автором-исполнителем и учителем музыки при этом имея всего 50% слуха. Роман живет в поселке Идрица, является руководителем музыкального ансамбля идрицкой средней общеобразовательной школы и работает преподавателем дополнительных занятий по вокалу и гитаре. Молодой человек признается, что в своем творчестве о поклонниках говорить еще рано, однако своя аудитория уже имеется.

«В Идрице многие знают о моем творчестве - я часто выступаю на различных местных мероприятиях. Наверное, поклонники, это громко сказано, но то, что есть достаточно большое количество слушателей, которым интересно моё творчество и в чьих сердцах оно отзывается — однозначно. И для меня это важно, быть услышанным, как и для любого артиста, автора, творца», – поделился с нами Роман.