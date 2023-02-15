Кошечка по имени Полиция: в Дедовичах помощник оперативного дежурного забрался на крышу ради спасения выброшенного котенка

Спасенная с крыши кошечка Полиция

Котенка с крыши спас помощник оперативного дежурного ДЧ МО МВД России «Дедовический» Андрей Яковлев. Об этом сообщает редакция дедовичской газеты «Коммуна».

Сотрудник полиции рассказал, что 14 февраля, примерно в 20:30 на пульт дежурного полиции поступил звонок с просьбой помочь достать с крыши котенка. И хоть повод для обращения в полицию весьма необычный, но доблестные защитники праворядка «мастера на все руки»: помимо своей основной работы они помогают местным жителям вызывать скорую помощь, переправляют людей через реку и даже спасают котят.

«Я вчера заступил на дежурство, а вечером поступил этот звонок, — поделился Андрей Яковлев. – Женщина на том конце провода просила о помощи и объяснила, что все остальные службы, куда она звонила до полиции, помочь отказались. Мы с Артемовой Дианой Сергеевной, сотрудницей патрульно-постовой службы, сразу выехали по названному адресу».

Андрей Яковлев. спаситель для котенка

Приехав в квартиру заявительницы, полицейский оценил обстановку. Крыша здания столовой Дедовичского многопрофильного техникума, где был маленький испуганный котенок, была расположена ниже второго этажа. В то время как сам сотрудник находился на третьем этаже. «Я вышел на улицу, чтобы попробовать попасть на крышу с улицы, но без подручных средств это не представлялось возможным. Тогда я позвонил в управляющую кампанию, чтобы попросить лестницу, там мне ответили, что к зданию столовой они никакого отношения не имеют… Тогда я решил обратиться к соседям Татьяны Антоновны, проживающим этажом ниже, они, к счастью, оказались дома и любезно согласились открыть мне окно, чтобы выбраться на крышу здания и достать котенка», — в деталях рассказал полицейский.

Та самая крыша, где был обнаружен котенок

Андрей Яковлев спрыгнул на крышу и спас беззащитное животное. Так как заявительница оказалась ветеринарным врачом, котенка оставили под её опекой. Однако полицейский и в дальнейшем интересовался судьбой пушистого детёныша. По словам ветврача, самочувствие у кошечки неплохое: она кушает корм и хорошо спит. Однако задние лапки её беспокоят, женщина предполагает, они были ушиблены при падении на крышу.

«Не понимаю, как котенок попал на эту крышу? Что за нелюди могли так поступить с беззащитным животным? Здесь два варианта – либо скинули сверху, либо закинули снизу, самостоятельно он там никак не мог оказаться, — рассказывает Татьяна Тимонен, новая хозяйка котенка. — Видно, что кошечка домашняя, ухоженная, чистая, не боится идти на руки, мурлычет. А вчера она так громко и жалобно мяукала на улице, что даже через закрытые окна я её услышала. Сначала позвонила по номеру 112, мне ответили, что ничем помочь не могут. Потом я позвонила 101, там тоже сказали, что таких услуг не оказывают, порекомендовали позвонить в ЕДДС Дедовичского района, что я и сделала. В итоге в ЕДДС в помощи тоже отказали».

Женщине осталось только одно, обратиться в полицию, ведь самой достать котенка было просто невозможно. «К счастью, полицейские оказались людьми неравнодушными. Все расспросили и довольно быстро приехали. Спасибо Андрею Яковлеву за неравнодушие и доброе сердце! А кошечку я решила оставить себе и назвать её Полиция!», — с радостью сообщила Татьяна.