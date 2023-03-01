«Находим по отпечаткам лап»: Полистовский заповедник в день кошек рассказал о псковских рысях

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В России сегодня, 1 марта, отмечается стихийный день кошек. В Полистовском заповеднике этот день также не остался без внимания. Об этом сообщили сотрудники заповедника в сообществе.

На территории природоохранной территории обитают рыси, которые также относятся к семейству кошачьих, как и всем известные домашние любимицы. Однако на лесных фотоловушках увидеть рысей можно очень редко. Все потому, что хищники очень осторожны и запечатлеть пятнистую красавицу на камеру — большая удача. Однако, в заповеднике узнают о жизнедеятельности рыси по следам или по редким кадрам фотоловушек.

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Рысь – довольно крупный хищник, обитающий в наших лесах. В основном «большая кошка» питается зайцами и птицами, но иногда может охотиться на бобров или небольших копытных. Рысь прекрасно лазает по деревьям. Однако существует миф, что рысь прыгает сверху на спину своим жертвам. Такая манера поведения представительницы семейства кошачьих вовсе не соответствует действительности.

«Если вы видели, как охотятся городские кошки, вы могли заметить, что они замирают и с невероятной осторожностью подкрадываются к жертве, а в конце передвигаются большими скачками. Примерно так охотится и рысь», — рассказали эксперты в заповеднике.

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Детеныши рыси рождаются во второй половине весны – в начале лета, свое убежище пятнистая обитательница устраивает в самых укромных уголках, там мать посвящает себя воспитанию детей в первые три месяца их жизни. Примечательно, что потом семейство держится вместе до следующей весны, пока малыши окончательно не окрепнут, чтобы начать свой самостоятельный путь.