Рамзан Кадыров рассказал о встрече с губернатором Псковской области

В среду встретился с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Он прибыл в Чеченскую Республику с рабочим визитом.

Уважаемый гость посетил Российский университет спецназа в Гудермесе, где проходит подготовку группа будущих инструкторов из Псковской области. Планируется, что они будут готовить сотрудников специальных подразделений у себя в регионе после открытия учреждения, подобного РУС.

Михаил Ведерников пообщался со своими земляками, ознакомился с условиями их проживания и тренировочного процесса, а также пострелял по мишеням лично. По его мнению, в РУС созданы самые идеальные условия для занятий военному делу и подготовки личного состава спецподразделений.

В Грозном уважаемый гость возложил цветы к мемориальной доске на улице 84 Псковских десантников в Висаитовском районе, почтил память воинов, отдавших свои жизни за целостность России.

«У меня с Михаилом Юрьевичем состоялся продуктивный диалог. Мы пообщались за добрым столом, отведали блюда чеченской национальной кухни. В ходе беседы уважаемый гость поделился впечатлениями о том, как еще больше похорошел город Грозный. Губернатор был здесь семь лет назад. Положительные изменения за это время вызвали у него восторг. Кроме того, он высоко отметил вклад нашей республики в проведение специальной военной операции в Донбассе и на Украине, а также подчеркнул важную роль в этом процессе РУС», – написал о встрече Рамзан Кадыров.

«Уверен, что Михаил Юрьевич увезёт с собой из Грозного массу положительных эмоций и хороших впечатлений. Двери гостеприимной Чеченской Республики открыты для него в любое время!», – заключил глава Чеченской республики.