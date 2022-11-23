В Пскове таксопарки объявили о корректировке тарифов

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В Пскове произойдет плавная корректировка тарифов такси. Такое решение было принято по итогам обсуждений, в которых участвовали крупные таксопарки совместно с Яндексом. Данные меры помогут водителям частично компенсировать затраты на обслуживание машин и улучшить экономику поездок.

Корректировка тарифов будет проводиться таким образом, чтобы спрос на поездки не упал, заказов не стало меньше и заработок водителей не сократился.

К примеру, в Пскове поездка в «Экономе», длиной четыре километра и продолжительностью девять минут в среднем стоила 96 рублей, теперь будет стоить 101 рубль.

По данным экспертов, корректировка тарифов поможет привлечь к работе больше таксистов, в связи с чем повышающий коэффициент во время высокого спроса будет срабатывать реже.