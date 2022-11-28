«Пёс лежал рядом и пытался согреть мужчину»: поисковый пес Форсаж нашел полуживого псковича в лесу

Форсаж нашел полуживого человека

Пес по кличке Форсаж нашел потерявшегося в лесу полузамерзшего псковича без сознания. Об этом добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили в социальной сети «Вконтакте».

Около 20.00 в поисковую службу в Пскове поступил тревожный звонок: «Пропал молодой человек. Ушел в лес и не вернулся». На экстренную просьбу о помощи в экспедицию выдвинулся поисковой отряд «ЛизаАлерт». В тот момент медлить было нельзя, ведь температура воздуха на улице упала до - 6 градусов.

«Когда приходят морозы, особенно страшно получить срочную заявку. Время реагирования и запуска поиска по ней должно быть минимальным. Буквально за полчаса человек может замёрзнуть», – отметила куратор отряда. Сбор поисковой команды из добровольцев занял не больше часа после поступления заявки. В состав группы вошли не только специалисты и добровольцы, но и кинолог с обученной собакой по кличке Форсаж.

Фото: Юлия Иванова – старшая Кинологического направления Псковской области поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

Поиск проходил в лесном массиве – это одно из самых сложных мест, чтобы найти человека. Экспедиция может занять много времени, которого у команды совсем не было, ведь на кону стоит жизнь человека.

«Темнота, сугробы, ветер, мороз набирает силу. Наша зона поиска: лесная часть, заросли кустов, иногда полянки. Заворачиваем на второй галс, ветер как раз такой, как нам нужен. Собака работает», – рассказала старший кинологического направления ДПСО «ЛизаАлерт».

То ли благодаря чуду, то ли ветру, который крайне необходим для работы собаки, но пропавшего человека удалось найти не больше, чем за полчаса.

«Проходим немного вперед, и тут я вижу типичное поведение Форса. Рванул, и вот уже раздается лай! Нам до точки метров 50-60. Пробираемся через кусты и видим лежащего человека, а рядом с ним счастливого Форсажа. Связь с инфоргом: "Найден! Жив!"», – вспоминает кинолог.

Фото: Юлия Иванова – старшая Кинологического направления Псковской области поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

Когда Форсаж отыскал мужчину, он ни на шаг не отходил от него до того момента, пока не подошли спасатели. Человек был в состоянии сильного обморожения и не приходил в сознание. Отсутствие реакции найденного человека очень сильно волновало собаку. Когда спасательная бригада подоспела на сигнальный лай, пёс лежал рядом и пытался согреть мужчину.

Позже на место поисков приехали сотрудники полиции и скорая помощь, которые встречали спасательную бригаду. Промерзшие до костей спасатели несли окоченевшего мужчину на специальных носилках.

«Донесли! Мы стоим, все промерзшие до костей, уставшие, трясемся от холода, но на сердце тепло. Такая волна счастья и спокойствия! А Форсаж - герой! Ещё одна спасенная им жизнь!» – добавили в спасательном отряде.