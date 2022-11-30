Комсомолка запускает фото-марафон к Новому году

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Любишь Новый год, создаешь в своем доме сказочную атмосферу и знаешь необходимые атрибуты для создания праздничного настроения? Тогда скорее участвуй в нашем фото-конкурсе, где главный приз – все необходимое для творчества.

ПРАВИЛА КОНКУРСА

Участникам необходимо дл 10 декабря присылать свои работы по ссылке в специальный альбом конкурса в сообществе «Комсомольской правды в Пскове» в социальной сети «ВКонтакте». К каждой работе необходима подпись с фамилией семьи, либо имя автора проделанной работы.

Например: «Авторы: семья Сидоровых», либо «Автор: Сидор Сидоров».

О НОМИНАЦИЯХ

Участники могут прислать от 1 до 3 фото и соревноваться в номинациях:

1. «Самая уникальная елочная игрушка» – принимаются фото авторских новогодних игрушек, сделанных своими руками.

2. «Самая оригинальная праздничная елка» – в этой номинации за звание лучшей поборются елочки в домах участников, украшенные к Новому году.

3. «Самая эффектная новогодняя комната» – в этой номинации участники представят на конкурс комнаты, где создана самая настоящая новогодняя атмосфера.

КАК СТАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ

Победителей конкурса выбирают читатели «КП-Псков» с помощью голосования в сообществе «Комсомольской правды в Пскове» в социальной сети «ВКонтакте».

Оглашение победителей пройдет 29 декабря. Каждый из трех победителей получит приз – 2000 рублей на покупки любых товаров для творчества в сетевом магазине «Рукоделие».