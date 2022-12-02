«Я бы себе не простила, если бы тогда не сорвалась и не поехала»: псковичка рассказал о последней встрече сына с погибшим в зоне СВО Андреем Можаровым

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Андрей Можаров, погибший в зоне спецоперации, в ноябре получил Орден Мужества посмертно. У Андрея было несколько выездов в боевые точки, он – ветеран боевых действий, родился в Хакасии, последние несколько лет жил в Пскове со своей женой Юлией, где успел стать отцом. В зону СВО его отправили одним из первых. Про его жизнь изданию «АиФ-Псков» рассказала Юлия Можарова.

Знакомство будущих супругов произошло в колледже, когда Андрею и Юлии было по 16 лет.

«На первом курсе я его не замечала. А со второго курса стали общаться. Сидели за одной партой. Я ему помогала контрольные решать, он меня на практических занятиях выручал. Потом оказались в одной компании - и закрутилось», - делится Юлия. Вскоре после этого, Андрей признался в своих чувствах, на что получил взаимный ответ.

Когда друзьям Андрея стали приходить повестки в военкомат, парень не захотел оставаться в стороне. За пару месяцев до защиты диплома парень, имея отсрочку по причине обучения в колледже, сам пошел в военкомат. Повестку Андрею выдали не сразу, он успел «защититься» и уже потом отправился в военкомат.

Юля вспоминает, что сначала Андрея отправили в учебный центр Омска, а затем его перенаправили в артиллерийский дивизион 104-го полка Черехи в Пскове.

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«Перед дембелем он мне сказал, что подписывает контракт и остается служить в Пскове. А мне еще два года в медучилище учиться. Я ему на это ответила, что если он останется там, а я здесь, то, вероятно, наши пути разойдутся. В ответ он предложил мне переехать к нему», – рассказывает девушка.

После дембеля парень вернулся домой на неделю, чтобы повидаться с близкими, и, забрав Юлю, уехал в Псков. Перевод в псковское медучилище не доставил проблем, так как Юля была хорошей ученицей.

«Только папа меня отпускать не хотел. Переживал за меня. А потом с Андреем поговорил и тот сказал, что настроен серьезно и готов нести за меня ответственность», – поделилась девушка.

В 2016 году Андрей уехал в Чечню, где стал ветераном боевых действий, затем полетел в Сирию в 2018 году.

«Он всюду сам рвался, я никогда не отговаривала, понимая, как это для него важно», - вспоминает Юля. Между поездками пара поженилась, родился сын. Они купили квартиру и обустроили ее.

Переживания в жизни молодой пары началась в начале февраля - Андрея отправили на учения в Беларусь.

«Четкого понимания ситуации не было. Он мне сказал, что если что-то случится, чтобы я брала сына и уезжала домой к родителям. Не знаю, за что он тогда переживал. А еще - перед самым отъездом у него с цепочки оборвался крестик... Было неспокойно», - рассказывает супруга.

После начала специальной военной операции Андрея с сослуживцем отправили Белгород в начале апреля. Девушка решительно захотела встретиться с мужем, собралась и поехала.

«Во время отдыха он мог звонить домой, и вот во время очередного разговора я поняла, что очень хочу его увидеть. Сказала ему, что приеду. Он не поверил, а я собралась за полчаса, взяла сына, заправила машину, и мы поехали», - вспоминает Юля.

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После приезда жены с сыном, Андрею дали отгул на сутки, после чего он вернулся в зону спецоперации. Никто и не мог подумать, что эта встреча будет для них последней.

«Наверное, сейчас я бы себе не простила, если бы тогда не сорвалась и не поехала», - делится Юля.

4 июня девушке сообщили, что муж жив и здоров, хотя эта новость ее не успокоила. 6 июня у супруги увеличился пульс на работе, проведенное экг отклонений не показало.

«Я начала требовать связи с мужем, как раз в городе находился крестный отец нашего сына, он тоже военнослужащий, вернулся сюда после ранения. Я ему позвонила и попросила помочь, сказала, что если меня с мужем не свяжут, то приду на КПП и оттуда не уеду, пока голос не услышу. Он 8 июня поехал в полк, где ему сказали, что связывать уже не с кем. Муж погиб 5 июня от минно-взрывной травмы», - вспоминает Юля.

Андрея похоронили в Выбутах, так как Псков является важным местом в жизни Можаровых: создание семьи, покупка квартиры, рождение сына, друзья.

«Я рада, что он лежит со своими товарищами. Место хорошее, рядом церковь, речка», - отмечает Юля.

Супруга решила остаться в Пскове. Квартира, в которой многое сделано руками Андрея, напоминает о нем. В ноябре девушке передали Орден Мужества, который получил герой посмертно.

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«Если бы я уехала на родину, меня бы, наверное, сюда очень тянуло. Не смогла бы я дома жить», - делится Юля.

Когда сынишка подрастет, Юлия обязательно будет ему рассказывать о том, каким смелым был его отец.

«Андрей был семейный, душевный, спокойный, всем старался прийти на помощь. Он был командиром орудия, у него в подчинении находился экипаж. Он ребят поддерживал, обучал, машины помогал чинить. Никогда не сдавался, если что-то задумывал, то шел вперед, добивался. Как бы тяжело не было, я им горжусь, что он не бросил никого, не отказался, не струсил», - рассказывает жена.