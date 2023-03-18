«Это точно мармелад?»: псковичка создала уникальный десерт, чтобы стать кондитером звездного корпоратива Black Star

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28-летняя псковичка Галина Носкова стала участницей нового шоу «Здравствуй, сладкий» на телеканале «Суббота». Девушка подготовила для звездного жюри уникальный мармелад.

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«Я к вам приехала из города Пскова, но родом я с суровых краев, с Республики Саха (Якутия). Я вам привезла мармелад. На досуге я экспериментирую с мармеладом и разными вкусами», – рассказала псковичка.

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Первый вид мармелада девушка сдала со вкусом пряноц вишни, второй – с малиной, ментолом и мятой. Свои авторские рецепты Галина Носкова разработала в прошлом году.

Первым мармеладом для дегустации жюри выбрали белый мармелад со вкусом мяты и малины.

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«Это точно мармелад?, – восхищённо уточнила Клава Кока. – Ой, какая мята прикольная! Необычно. Но при всем при этом мне очень нравится вкус».

Нина Тарасова отметила некую горькую нотку, которая отвлекает. «Какая легкая горчинка, не могу понять откуда. Для меня плотновато. Он вкусный, но для меня он ближе по текстуре сейчас получился к пастиле — это о мяте, ментоле и малине», – заметила Тарасова.

Мармелад со вкусом «пьяная вишня» должен был полностью угодить звёздам, по мнению псковичам. Он получился мягче, «здесь более приятная текстура. Там имбирь, корица, бадьян», – отметила девушка.

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«Интересная волна получается, – рассказала о первом печатлении Нина Тарасова. – Сначала ты чувствуешь ягоду, чувствуешь текстуру, а потом у тебя такой полезный витаминный «обжиг» во рту происходит. Вот это очень интересно, но много не съешь».

В защиту пряности мармелада Галина добавила: «Я считаю, что люди привыкли к более сладком, чем к пряному вкусу».

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Несмотря на непохожесть вкусов мармелада Галины на классические сладости, Клава Кока поблагодарила девушку за то, что она смогла удивить.

«Так здорово, что участники приносят нам какой-то такой классический рецепт, но в интересной обработке и мы на него смотрим как-то по-новому», – заключила певица.

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Жюри по достоинству оценили десерт псковички, но она всё равно не смогла добиться заветного венчика, чтобы перейти в следующий этап и изготовить угощение для корпоратива лейбла Black Star.