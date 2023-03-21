Сезонные правила ухода за рулонным газоном

Фото: ООО «ХИТЛАЙН»

Не стоит думать, что уход за рулонным ковром потребует много времени и сил – это гораздо легче, чем в случае с посевным газоном. Тем не менее определенные манипуляции необходимо проводить регулярно в зависимости от сезона. Основными секретами ухода за рулонным газоном, которые позволят лужайке сохранить здоровье и свежесть долгое время, делятся опытные сотрудники компании Freshgazon.

Весенние работы

После холодов земля нуждается в усиленном питании, которое позволит обеспечить быстрый и гармоничный рост побегов. Для этого вносятся специальные комплексные подкормки, в составе которых преобладает азот. Он укрепляет корневую систему и повышает сопротивляемость болезням. Внесение удобрений лучше проводить перед поливом – это даст возможность питательным веществам быстрее усвоиться. Поливать траву необходимо вне зависимости от погоды 2–3 раза в неделю. Исключение составляет лишь начальный период, когда рулоны только привезли и уложили. В это время подачу воды надо организовать ежедневно. Кроме этого, весной выполняются следующие процедуры.

• Аэрация почвы – прокалывание грунта вилами или специальным аэратором. Операция обеспечивает легкий приток кислорода к корням, что позволяет побегам расти быстро и не болеть.

• Скарификация – прочесывание участка. Удаление сухой соломы, мусора, веток и других посторонних предметов улучшает эстетику местности, дает возможность стеблям расти без помех. Манипуляция осуществляется вручную граблями.

Летнее обслуживание

Основная забота владельца рулонного газона в жаркое время года – внесение азотных удобрений. Они подсыпаются дважды в месяц с апреля по август. Это дает возможность сохранять структуру почвы и обеспечивать сопротивляемость заболеваниям. Не стоит забывать про комплексные добавки на основе фосфора и калия – их вносят после покоса. В случае появления сорняков они легко удаляются с помощью гербицидов, которые уничтожают не только видимые ростки, но и луковицы корней. Современные составы совершенно безопасны для человека. В остальном летние хлопоты сводятся к поливу газона и стрижке.

• Поливать лужайку достаточно дважды в неделю, лучше делать это утром или вечером. Для равномерного разбрызгивания нужно придерживаться орошения, а не струйного полива. Заболачивания местности надо избегать. Важно проследить, чтобы влага проникала внутрь почвы на глубину не менее 15 сантиметров.

• Первый раз скашивать траву рекомендуется спустя три недели после укладки на новом месте. Побеги необходимо стричь тогда, когда газон становится слишком «лохматым». Рекомендуемая высота покрытия 5–7 см: это позволяет солнечным лучам достигать нижней части стеблей. Направление стрижки лучше каждый раз менять.

Фото: ООО «ХИТЛАЙН»

Уход осенью

Подготовка к зимнему сезону – пожалуй, самое хлопотное время для владельца рулонного газона. В преддверии холодов повторно проводится аэрация почвы и скарификация участка. В это время важно провести профилактические операции во избежание болезней. Наиболее эффективные препараты подбираются специалистами исходя из конкретных условий местности, типа почвы, климатической зоны, состояния ковра. Против грибковых инфекций весьма эффективен фундозол. Стоит помнить, что рулонный газон не боится холодов и снега, поэтому закрывать его пленкой или другими подручными материалами не нужно. Какие еще работы предстоят осенью?

• Для зимовки необходимо создать запас полезных питательных элементов. С этой целью вводятся минеральные подкормки, содержащие калий и фосфор. Они не только питают корни, но и повышают морозоустойчивость травы.

• Покос в последний раз выполняется в октябре. Перед зимой важно очистить территорию от мусора и посторонних предметов, которые могут помешать развитию стеблей под шапкой снега.

С наступлением зимы рулонный газон также требует наблюдения. Важно не ходить по снегу, не допускать образования сугробов, иначе в этих местах доступ кислорода к траве будет затруднен. При образовании ледяной корки ее необходимо убрать. Эти и другие мероприятия по круглогодичному уходу за рулонным газоном с готовностью возьмут на себя сотрудники компании «ФрешГазон», которая является одним из лидеров в области благоустройства и озеленения участков. Клиентам, среди которых частные лица и городские организации, предлагается широкий спектр услуг: помощь садовника, стрижка деревьев, посадка цветов, мощение дорожек, установка автополива. Предоставляется гарантия, цены демократичны.

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