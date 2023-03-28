Промысел на Псково-Чудском озере является самым значительным на территории РФ

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Псково-Чудское озеро находится на границе Эстонии и России на территории Псковской области, является четвертым по величине в Европе и в России занимает первое место по промыслу. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 28 марта сообщил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов.

«Мало кто знает, что по объему промысла Псково-Чудское озеро является самым значительным среди всех остальных водоемов РФ, значительно превосходит Онежское и Ладожское озера», – заявил Виктор Мусатов.

По словам спикера, более 20-ти предприятий работает на промысле Псково-Чудского озера. Славится озеро судаком и окунем, однако численность уникальной корюшки в разы сократилась.

«Прежде всего все винят климат, но я не сбрасываю со счетов правильность научного подхода и промысел. Особенно в 90-х года. Да и его просто мало. Да и если он появится, не очень понятно, что с ним делать: торговля его не очень хочет принимать. Произошло перестроение на другие виды рыб», – отметил эксперт.

Прогнозировать численность корюшки достаточно сложно, уточняет Виктор Мусатов. Развитость хищной рыбы и короткий срок жизни маленькой рыбки позволяет сделать прогноз только на два года.