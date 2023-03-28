Кражи, алкоголь, угоны, драки: о жизни поднадзорных гдовичей рассказали в УФСИН

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Земляки, находящиеся под надзором правоохранительных органов, часто встречают у себя в гостях представителей межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации Гдовского района.

Не каждый из земляков выбирает здоровый образ жизни, некоторые сворачивают в сторону пагубных привычек, которые в дальнейшем становятся сильными триггерами для преступлений и административных правонарушений.

На учёте у заместителя Псковского межмуниципального филиала «Управление федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области» Анжелы Ашихминой редко встретишь образцово-показательных гдовичей.

«Кражи, повторное лишение водительских прав из-за алкоголя, угоны, драки… Это лишь часть "заслуг" земляков, которые находятся под надзором», – объясняют в администрации.

В рамках очередного вечернего рейда представители межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации Гдовского района посетили восемь адресов, где проживают поднадзорные граждане.

Во время встречи удалось пообщаться не только с условно осуждёнными, но и с их родственниками, которые рассказали о занятости и поведении родных. «Бывает, что выпивает, но вовремя торможу. Сейчас на работу устроился, не хотелось бы источника дохода из-за пьянки лишиться», — отметила сожительница одного из мужчин, находящегося под надзором.

В каждом из адресов гости посмотрели жилищно-бытовые условия для проживания, а также уточнили у условно осуждённых вопросы, нет ли необходимости в помощи от комиссии. Например, в поиске работы, получении льгот на несовершеннолетних детей и прочее.