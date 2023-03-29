«Маленькое судно стало неуправляемым»: братья из Пскова спасли речной трамвайчик во время шторма в Новороссийске

Фото: GOROD-NOVOROSS.RU

В Новороссийске непогода стала причиной аварийной обстановки на берегу озера Абрау. Когда поднялся ветер, пришвартоваться не успевал только речной трамвайчик. На его борту находились два брата из Пскова Ник и его 17-летний брат Алекс Делиньш, который всегда помогал ему при судовождении.

«Я увидел, что волны прибивают трамвайчик к берегу, — вспоминает тот страшный момент Ник. – Понял, что при очередном порыве ветер может бросить судно на камни. Была вероятность того, что дно пробьет, и трамвайчик затонет. Решил, что нужно удержать его любыми средствами на расстоянии от берега».

Считанные метры до берега. И мотор в последний раз издает свой звук. Без мотора маленькое судно стало просто неуправляемым. Тогда братья поняли, что ждать больше нельзя, нужно действовать. И первым в воду полетел якорь. Веревка не выдержала нагрузки и поток ветра оторвал ее вместе с якорем.

Ник, рискуя своей жизнью, прыгнул в воду, за ним сорвался на помощь и младший брат. Без слов парни руками стали сдерживать судно на волнах. С берега к этому времени уже вызывали подмогу сотрудники парусного клуба.

Фото: GOROD-NOVOROSS.RU

«Закончилось все хорошо, речной трамвайчик отбуксировали в безопасное место», – рассказывают браться с облегчением.

Фото: GOROD-NOVOROSS.RU

На вопрос местных журналистов газеты «Жизнь Абрау» о том, как парни не побоялись нырнуть в ледяную воду, Делиньш горда объяснили: «Мы же из Пскова. Там вода редко прогревается выше +18 С. Так что мы летом спокойно купались при такой температуре».

Фото: GOROD-NOVOROSS.RU

Оба парня с детства занимаются водными видами спорта. Сначала это были водные лыжи, а после школы Ник получил право на вождение водного транспорта. Алекс тем временем уже видит себя в данной профессии и собирается поступать в соответствующий вуз.

«Мы любим наше озеро, Черное море, не мыслим свою жизнь без воды», – отмечает младший брат.

Фото: GOROD-NOVOROSS.RU

Слова благодарности и подарки после инцидента поступили псковскимпарням и от Центра туризма «Абрау-Дюрсо».

«Братья Делиньш – молодцы! Этим бравым парням можно без опасений доверить жизни пассажиров судна», – заключила директор по туризму Центра туризма «Абрау-Дюрсо» Марина Струкова.