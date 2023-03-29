Петербургский отель получил штраф за дискриминацию в отношении инвалида из Дно

Фото из соцсетей Владимира Петрова

Отель в Санкт-Петербурге, где администратор не пропустила мужчину в инвалидном кресле в зону спа, получил штраф на 25 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

«В результате проведенной проверки прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.62 КоАП РФ ("Дискриминация"), в отношении юридического лица. Организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей», — отметили в сообщении.

Ранее житель города Дно Владимир Петров заявил, что во время отдыха со своей семьёй в одном из отелей Петербурга, столкнулся с проблемой. Несмотря на то, что в стоимость отеля было включено посещение спа-зоны, администратор отказалась пропускать мужчину из-за инвалидного кресла. Владимир отметил, что является частым посетителем бассейнов, так как активно занимается спортом. И всевозможные трудности он привык решать сам и с поддержкой семьи.

Владимир Петров согласился с решением прокуратуры оштрафовать отель за дискриминацию. «Я считаю, что это справедливое решение прокуратуры: наказание минимальное, а сумма незначительная», — сообщил Владимир Петров журналистам ПАИ и добавил, что штраф послужит примером и для других организаций.

«Пусть небольшой штраф и огласка дадут положительный результат, чтобы руководители организаций понимали, что люди с инвалидностью могут плавать, водить авто, заниматься спортом, прыгать с парашютом и они должны получать все услуги, как и другие люди», — объяснил Владимир и отметил, что ранее подобные случаи с ним не происходили.

Инвалид отметил, что это действительно пример дискриминации по отношению к людям с ОВЗ. «Я бы мечтал, чтобы такое ни с кем никогда не повторилось. Такой случай, к счастью, со мной впервые. Я на протяжении 20 лет пользуюсь услугами бассейнов, аквапарков, спа-салонов и даже подумать не мог, что могут отказать, потому что я буду на инвалидной коляске», — отметил Владимир.