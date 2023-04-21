«Нашей областью руководит хороший, надежный человек»: третьеклассница из Острова София Березовская рассказала, как встреча с губернатором поменяла ее жизнь

На приеме в администрации девочке посчастливилось сидеть за столом между двумя самыми главными участниками чаепития: губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и и.о. председателя комитета по образованию Андреем Ермаковым

С 1 мая в Псковской области стартует прием бланков акции «Губернаторский дневник». А пока школьники еще стараются набрать в свой электронный журнал побольше пятёрок, мы связались с победительницей акции прошлого года.

София Березовская заработала больше всех оценок среди своих ровесников и была приглашена на встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. С того момента прошел уже целый год. Соня поделилась с нами, как изменилась ее жизнь после встречи с главой региона.

– Прошлой осенью в моей жизни произошла очень интересная и неожиданная для меня встреча, о которой я с радостью и гордостью вспоминаю со своими родными и друзьями. Это была встреча с нашим губернатором Михаилом Ведерниковым. Он пригласил меня и других детей, которые получили больше всего "5" в триместре, на чаепитие на свою работу в здание правительства Псковской области.

Софии выпал шанс не только лично пообщаться с губернатором, но и посидеть с ним за соседними стульями на торжественном чаепитии в правительстве. Девочка разглядела губернатора поближе и задала ему самые волнующие вопросы. Теперь она точно знает, какой человек управляет регионом. Кстати, это уникальное знакомство вдохновило нашу отличницу на выбор будущей профессии.

– Эта встреча произвела на меня сильное впечатление, теперь я знаю, что нашей областью руководит хороший, надежный человек, поэтому у нас так красиво. Еще я решила, что не должна подводить своего губернатора, ведь я обещала и дальше продолжать хорошо учиться. Теперь я более ответственно подхожу к выполнению домашних заданий, стараюсь читать дополнительную литературу. Хорошо нужно учиться и для того, чтобы в будущем без проблем выбрать себе профессию по душе, может быть я тоже буду хорошим руководителем.

Не только ориентиры для будущего, но и стимул для настоящего получила Соня на встрече с губернатором. Теперь ее жизнь стала ещё интереснее и насыщеннее.

– Встреча с губернатором вдохновила меня пойти учиться рисовать профессионально, я хожу в Детскую школу искусств. Также я продолжаю заниматься танцами в новой танцевальной группе DIAMOND. Недавно заняла 1 место в танцевальном конкурсе в Санкт-Петербурге «Лига танцев». Теперь я с большим удовольствием познаю все новое. Я хочу, чтобы мои родители гордились мной, и надеюсь, что встреча с губернатором Михаилом Ведерниковым будет не единственной!