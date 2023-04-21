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Губернаторский дневник21 апреля 2023 9:03

«Нашей областью руководит хороший, надежный человек»: третьеклассница из Острова София Березовская рассказала, как встреча с губернатором поменяла ее жизнь

Победительница акции «Губернаторский дневник» - 2022 поделилась о своей жизни после приема у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
Источник:kp.ru
На приеме в администрации девочке посчастливилось сидеть за столом между двумя самыми главными участниками чаепития: губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и и.о. председателя комитета по образованию Андреем Ермаковым

На приеме в администрации девочке посчастливилось сидеть за столом между двумя самыми главными участниками чаепития: губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и и.о. председателя комитета по образованию Андреем Ермаковым

С 1 мая в Псковской области стартует прием бланков акции «Губернаторский дневник». А пока школьники еще стараются набрать в свой электронный журнал побольше пятёрок, мы связались с победительницей акции прошлого года.

София Березовская заработала больше всех оценок среди своих ровесников и была приглашена на встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. С того момента прошел уже целый год. Соня поделилась с нами, как изменилась ее жизнь после встречи с главой региона.

– Прошлой осенью в моей жизни произошла очень интересная и неожиданная для меня встреча, о которой я с радостью и гордостью вспоминаю со своими родными и друзьями. Это была встреча с нашим губернатором Михаилом Ведерниковым. Он пригласил меня и других детей, которые получили больше всего "5" в триместре, на чаепитие на свою работу в здание правительства Псковской области.

Софии выпал шанс не только лично пообщаться с губернатором, но и посидеть с ним за соседними стульями на торжественном чаепитии в правительстве. Девочка разглядела губернатора поближе и задала ему самые волнующие вопросы. Теперь она точно знает, какой человек управляет регионом. Кстати, это уникальное знакомство вдохновило нашу отличницу на выбор будущей профессии.

Эта встреча произвела на меня сильное впечатление, теперь я знаю, что нашей областью руководит хороший, надежный человек, поэтому у нас так красиво. Еще я решила, что не должна подводить своего губернатора, ведь я обещала и дальше продолжать хорошо учиться. Теперь я более ответственно подхожу к выполнению домашних заданий, стараюсь читать дополнительную литературу. Хорошо нужно учиться и для того, чтобы в будущем без проблем выбрать себе профессию по душе, может быть я тоже буду хорошим руководителем.

Не только ориентиры для будущего, но и стимул для настоящего получила Соня на встрече с губернатором. Теперь ее жизнь стала ещё интереснее и насыщеннее.

– Встреча с губернатором вдохновила меня пойти учиться рисовать профессионально, я хожу в Детскую школу искусств. Также я продолжаю заниматься танцами в новой танцевальной группе DIAMOND. Недавно заняла 1 место в танцевальном конкурсе в Санкт-Петербурге «Лига танцев». Теперь я с большим удовольствием познаю все новое. Я хочу, чтобы мои родители гордились мной, и надеюсь, что встреча с губернатором Михаилом Ведерниковым будет не единственной!

Образование: КарьераАкция «Губернаторский дневник» в Пскове