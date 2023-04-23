Врачи Псковской области прогнозируют всплеск заболеваемости новым штаммом коронавируса «арктур» в мае

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Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко предупредила псковичей о высокой вероятности майского всплеска заболеваемости новым штаммом коронавируса «арктур», пишет ПАИ.

Согласно данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, на территории России только у четырех граждан выявлен новый подвид COVID-19. Псковская область на данный момент не имеет информации о заражённых «арктуром». На ряду с этим, среди местного населения продолжают циркулировать штаммы «омикрон», «кракен», «цербер», «кентавр».

«Риск появления «арктура» в Псковской области высок, эпидемиологи ожидают от этого вируса очень высокую заразность, большую, чем у всех его предшественников. Даже небольшой контакт с заражённым ведёт к инфицированию», - отметила Анастасия Повторейко.

По словам главврача, вспышка ожидается в мае и все псковскоие больницы находятся в режиме полной готовности встретить резкий подъем заболеваемости. В наличие имеется достаточный свободный коечный фонд и препараты.

В отличае от заразности, анамнез «арктура» протекает легко. По-прежнему в группе риска граждане с хроническими и сопутствующими болезнями.

«При наличии любых симптомов заболевания нужно оставаться дома и проходить тестирование, тем самым обезопасив себя и своих близких», – предупредила главный врач.