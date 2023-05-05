«Увидел что-то бежевое в воде»: второклассник из Плюссы спас жизнь утопающей девочке

Фото из газеты «Плюсский край»

Второклассник Игорь Белов из Плюссы вытащил из воды утопающую девочку. Об этом сообщает газета «Плюсский край».

Маленький Игорь во время происшествия играл с 5-летним товарищем Кириллом на улице Совхозной в райцентре, мальчишки были заняты катанием на велосипедах.

Однако, вскоре со стороны пруда второкласссник услышал какое-то бульканье. Непонятные звуки привлекли внимание школьника и он жестами попросил своего друга замолчать. Мальчишки из любопытства отправились посмотреть, что происходит у пруда. Когда ребята достигли водоёма, то обнаружили маленькую девочку, по грудь стоящую в холодной воде.

За считанные секунды прямо на глазах мальчишек малышка ушла под воду с головой и стала захлёбываться.

Однако, Игорь не растерялся и незамедлительно кинулся спасать ребёнка. Он сумел ухватить малышку за одежду, а затем на помощь подоспел товарищ.

Как удалось избежать трагедии, рассказал сам школьник. «Сначала я ничего не понял, потом увидел что-то бежевое в воде. Оказалось, это Арина провалилась. Я начал звать ребят, чтобы они помогли, и попытался вытащить сам. Вытащил до половины, а дальше подоспел Кирилл, и девочку мы достали», — поделился историей чудесного спасения Игорь.

В в соцсетях мальчишку уже прозвали «Героем нашего времени», а в адрес родителей посыпалось огромное количество благодарностей за воспитание «настоящего мужчины».

«Молодец, Игорёк! Мы тобой очень гордимся! Спасибо за смелость и находчивость!», – написали местные жители.

Мама смелого Игорька также не прошла мимо новостей и написала сыну благодарность за неравнодушие.

«Молодец мой сынок , горжусь им!!! Самое главное не растерялся, я воды боюсь и не умею плавать, не знаю как я бы повела себя в такой ситуации? Побежала бы за помощью и эти минуты могли бы быть последними для утопающего. Хорошо, что всё хорошо закончилось», – написала Жанна Витаева.