«Около сотни машин, было не сосчитать!»: семья Шапиных из Пскова организовала массовый автопробег 9 мая

Фото здесь и далее из сообщества «Жесть-по-Псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

9 мая в 2023 году Псков отметил День Победы без военного парада, Бессмерного полка и салютов. Горожане, в чьих семьях праздник Победы в Великой Отечественной войне имеет особое значение, не смогли усидеть в домах в этот день и присоединились к праздничному автопробегу с флагами и фотографиями своих героев. «Комсомольская правда в Пскове» отыскала главных организаторов народного автопробега и узнала, как им удалось за сутки организовать более сотни псковичей встать в праздничную колонну.

.

О том, что в День Победы в Пскове проходит автопробег, многие горожане узнали из окон своего дома. В 19:00 с парковки торгового центра Fjord Plaza в центр города под звуки клаксонов организованной колонной выдвинулась сотня автомобилей. Рискнуть и позвать народ на автопробег решилась молодая семья Евгении и Александра Шапиных.

Фото из личного архива семьи Шапиных

– Мы с мужем решили устроить автопробег, написали в «Жесть-по-Псковски», что 9 мая в 19:00 состоится автопробег! Все желающие начали очень усердно писать, собиралось очень много народа.

.

За сутки десятки псковичей написали Жене и Саше, что не могут остаться в стороне и готовы встать с ними в одну колонну 9 мая. Пара признается, что ожидание автопробега было волнительным. Но когда в назначенное время поток прибывающих на парковку машин не заканчивался, эмоции брали верх.

– Около сотни машин, было не сосчитать! Впечатления были невероятные. Потому что не думали, что соберётся столько людей, чтоб принять участие в автопробеге, так как не все писали, что приедут. А в итоге сотня машин! Было очень приятно дарить радость прохожим людям, у нас доча, четыре года, была восторге, махала прохожим, а ей улыбались в ответ.

.

Для семьи Шапиных День Победы это Великий праздник. Со старого фото на лобовом стекле вместе с ними праздничную колонну вел прадедушка Евгении Большаков Иван Васильевич. Мужчина прошел войну, дошел до Берлина и вернулся домой. В этот праздничный день его уже нет, но он продолжает смотреть на своих внуков с портрета в «Бессмертном полку» и глазами псковских ветеранов, которые с радостью встречали праздничный автопробег Жени и Саши из окон домов.

– Самое завораживающее было, когда ехали по улице Юбилейной. Пожилая пара (возможно, дети войны или ветераны) махала нам с балкона, аж слезы были на глазах от их радости, что мы смогли им подарить такие эмоции...

.

Эмоции при виде праздничной колонны в флагах и под сигналы клаксонов были у всех. В социальных сетях горожане с разных точек Пскова в режиме онлайн делились координатами передвижения автопробега, делали памятные видео и благодарили организаторов народного мероприятия за смелость.

«Спасибо всем водителям, которые прикрепили на своих машинах флаги нашей Родины, Победы! Просто создали праздник для нас, которые не ходили к святым местам наших воинов, кто просто был занят, но мы Помним, Скорбим о наших защитниках! Спасибо всем, кто принёс нам Мир и Праздник!», – написала Татьяна Никандрова.

.

«С Днём Победы всех! Спасибо, что с автопробегом подарили людям эмоции! Было торжественно и для участников и для зрителей», – подтвердила Татиана Бушменкова.

«Какие молодцы! Смотрела и плакала», – поделилась воспоминаниями Эльвира Холова.

.

Комментарии с благодарностями пришли и от тех псковичей, кто не смог принять участие в автопробеге и даже увидеть его из окна из-за работы или потому, что просто не заметил в соцсетях скромный пост с приглашением от Евгении Шапиной.

«К колонне не присоединилась, к сожалению не знала, что будет пробег. У меня вот так (делится фото воевавших родственников за стеклом своего автомобиля, – прим. КП) Всех с Великой Победой! Наших героев СВО с этим днем. Хоть они и не считают себя героями и причастными к этому празднику (скромные). Бьют тварей, которых не добили наши дедушки и бабушки. Семьи ждут наших ребят с Победой!», – написала Жанна Жбанова.

.

«Спасибо! Не видела, но просто бальзамом на сердце! Вот она настоящая память! И захотели, и смогли! Спасибо!», – поблагодарила псковичей Катерина Довбаш.