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Общество10 мая 2023 10:57

«Около сотни машин, было не сосчитать!»: семья Шапиных из Пскова организовала массовый автопробег 9 мая

«Комсомолка» отыскала организаторов народного автопробега в Пскове в День Победы
Источник:kp.ru
Фото здесь и далее из сообщества «Жесть-по-Псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

Фото здесь и далее из сообщества «Жесть-по-Псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

9 мая в 2023 году Псков отметил День Победы без военного парада, Бессмерного полка и салютов. Горожане, в чьих семьях праздник Победы в Великой Отечественной войне имеет особое значение, не смогли усидеть в домах в этот день и присоединились к праздничному автопробегу с флагами и фотографиями своих героев. «Комсомольская правда в Пскове» отыскала главных организаторов народного автопробега и узнала, как им удалось за сутки организовать более сотни псковичей встать в праздничную колонну.

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О том, что в День Победы в Пскове проходит автопробег, многие горожане узнали из окон своего дома. В 19:00 с парковки торгового центра Fjord Plaza в центр города под звуки клаксонов организованной колонной выдвинулась сотня автомобилей. Рискнуть и позвать народ на автопробег решилась молодая семья Евгении и Александра Шапиных.

Фото из личного архива семьи Шапиных

Фото из личного архива семьи Шапиных

Мы с мужем решили устроить автопробег, написали в «Жесть-по-Псковски», что 9 мая в 19:00 состоится автопробег! Все желающие начали очень усердно писать, собиралось очень много народа.

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За сутки десятки псковичей написали Жене и Саше, что не могут остаться в стороне и готовы встать с ними в одну колонну 9 мая. Пара признается, что ожидание автопробега было волнительным. Но когда в назначенное время поток прибывающих на парковку машин не заканчивался, эмоции брали верх.

Около сотни машин, было не сосчитать! Впечатления были невероятные. Потому что не думали, что соберётся столько людей, чтоб принять участие в автопробеге, так как не все писали, что приедут. А в итоге сотня машин! Было очень приятно дарить радость прохожим людям, у нас доча, четыре года, была восторге, махала прохожим, а ей улыбались в ответ.

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Для семьи Шапиных День Победы это Великий праздник. Со старого фото на лобовом стекле вместе с ними праздничную колонну вел прадедушка Евгении Большаков Иван Васильевич. Мужчина прошел войну, дошел до Берлина и вернулся домой. В этот праздничный день его уже нет, но он продолжает смотреть на своих внуков с портрета в «Бессмертном полку» и глазами псковских ветеранов, которые с радостью встречали праздничный автопробег Жени и Саши из окон домов.

– Самое завораживающее было, когда ехали по улице Юбилейной. Пожилая пара (возможно, дети войны или ветераны) махала нам с балкона, аж слезы были на глазах от их радости, что мы смогли им подарить такие эмоции...

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Эмоции при виде праздничной колонны в флагах и под сигналы клаксонов были у всех. В социальных сетях горожане с разных точек Пскова в режиме онлайн делились координатами передвижения автопробега, делали памятные видео и благодарили организаторов народного мероприятия за смелость.

«Спасибо всем водителям, которые прикрепили на своих машинах флаги нашей Родины, Победы! Просто создали праздник для нас, которые не ходили к святым местам наших воинов, кто просто был занят, но мы Помним, Скорбим о наших защитниках! Спасибо всем, кто принёс нам Мир и Праздник!», – написала Татьяна Никандрова.

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«С Днём Победы всех! Спасибо, что с автопробегом подарили людям эмоции! Было торжественно и для участников и для зрителей», – подтвердила Татиана Бушменкова.

«Какие молодцы! Смотрела и плакала», – поделилась воспоминаниями Эльвира Холова.

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Комментарии с благодарностями пришли и от тех псковичей, кто не смог принять участие в автопробеге и даже увидеть его из окна из-за работы или потому, что просто не заметил в соцсетях скромный пост с приглашением от Евгении Шапиной.

«К колонне не присоединилась, к сожалению не знала, что будет пробег. У меня вот так (делится фото воевавших родственников за стеклом своего автомобиля, – прим. КП) Всех с Великой Победой! Наших героев СВО с этим днем. Хоть они и не считают себя героями и причастными к этому празднику (скромные). Бьют тварей, которых не добили наши дедушки и бабушки. Семьи ждут наших ребят с Победой!», – написала Жанна Жбанова.

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«Спасибо! Не видела, но просто бальзамом на сердце! Вот она настоящая память! И захотели, и смогли! Спасибо!», – поблагодарила псковичей Катерина Довбаш.

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