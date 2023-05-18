«Выходи на улицу и натягивай сетку»: представители спортивной отрасли обсудили развитие волейбола в Псковской области

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В преддверии Финальной части чемпионата Псковской области по волейболу в медиацентре ПАИ прошла пресс-конференция с представителями спортивной отрасли. Гости студии рассказали о развитии волейбола, его новых направлениях в Псковской области, специальном детском лагере для юных волейболистов, а также подняли вопрос о проблемных местах псковского волейбола.

На вопрос о том, охотно ли юноши идут на занятие волейболом, старший инструктор по спорту ССК «Псковские барсы» ПсковГУ, тренер по волейболу Геннадий Логунов отвечает с грустью и надеждой.

«К сожалению, развитие волейбола в Псковской области, особенно в городе Великие Луки оставляет желать лучшего. Сколько себя помню, я сам заканчивал институт в Великих Луках. Там никогда не было юношеского волейбола. Да, была команда и даже я ею одно время руководил. Но когда закончилась финансовая поддержка, занятия прекратились», – рассказывает Геннадий Логунов.

Фото: сообщество Pskov Volleyball Club в социальной сети «ВКонтакте»

Несмотря на неохотное желание молодежи в Псковской области заниматься волейболом, данный вид спорта не стоит на месте и по-прежнему доступен, отмечает председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов.

«Волейбол, он все-таки развивается. Есть классический волейбол, есть пляжный. Сегодня уже существует и снежный, который проводится на уровне Чемпионатов страны. Это тоже дает толчок, чтобы люди могли себя найти в том или ином виде этой игры. Это дает возможность также развивать и популяризировать игру, учитывая наш климат. В том числе и среди молодежи. Выходи на улицу и натягивай сетку. Есть уже и специальная одежда для того, чтобы играть в холодную погоду», – предлагает молодежи Александр Гаврилов.

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В отличие от других видов спорта, волейбол развивается и становится все более круглогодичным видом спорта. Представители многих спортивных направлений традиционно уходят отдыхать в летний период времени, но волейболисты не прекращают своих занятий, утверждает Александр Гаврилов.

«Среди детей Псковской области есть большой интерес к волейболу. Кроме того, мы стараемся задействовать детей фактически круглый год. В настоящий момент мы готовим лагерь. Лагерь наш, городской, спортивно-оздоровительный «Радуга» в Гдовском районе. Мы планируем отправить туда порядка более сотни волейболистов в две смены. Одна из них будет полностью направлена на волейбол. Вторя и третья смена будет заполнена волейболистами юношами и девушками практически полностью», – отметил спикер.

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Спортсмены-волейболисты, получившие базу в Псковской области зачастую не выбирают наш регион для продолжения занятий. Несмотря на это, сегодня мы можем слышать имена земляков в большом спорте. Большая база псковских волейболистов находится в Санкт-Петербурге.

Регион держит руку на пульсе и с каждым годом старается улучшать условия для занятия волейболом. С 1 сентября 2023 года в Псковском государственном университете открывается направление подготовки «Учитель физической культуры». Отныне желающие связать себя с культурой и спортом сможет подать документы для поступление на это направление, не покидая родной край.