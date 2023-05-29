Профориентационный проект «Билет в будущее» получил статус партнера национальных проектов

Фото: пресс-служба Фонда Гуманитарных Проектов

25 мая 2023 года подведены итоги ежегодной Национальной премии «Наш вклад», организатором которого выступает АНО «Национальные приоритеты».

«Наш вклад» – первая в России премия, которая отмечает участие бизнеса и НКО в достижении национальных целей и реализации нацпроектов.

Участники Национальной премии «Наш вклад» запускают новые социальные инициативы, создают дополнительные рабочие места, поддерживают развитие предприятий, инвестируют в российскую экономику, помогают развитию образования, науки, здравоохранения, культуры и спорта.

«Отдельно хочу поблагодарить некоммерческие организации, которые своей волонтерской деятельностью способствуют развитию культуры, образования, науки, экологии и здравоохранения. Постоянно проявляют заботу о старшем поколении и людях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Мы видим, что почти половина участников Премии – это именно некоммерческие организации. Они являются важным звеном в реализации социально значимых инициатив», – отметил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

Победителей определяют в семи номинациях: госкорпорации и госкомпании, сетевой и крупный бизнес, регион, средний бизнес, малый бизнес, некоммерческие организации, партнер года (за реализацию партнерских проектов с АНО «Национальные приоритеты»).

Всего на Премию в 2022 году поступило более 400 заявок от компаний из всех российских регионов. Экспертный отбор прошли 129 организаций. Все они стали финалистами и получили статус «Партнер национальных проектов».

«Включение в национальную премию "Наш вклад" и получение статуса партнера национальных проектов – это признание проекта "Билет в будущее" в реализации ключевых показателей национального проекта "Образование" как результата совместной работы большой команды педагогов, ученых, методологов, аналитиков, партнеров по программе профессиональной ориентации школьников 6-11 классов. Благодаря проекту в 2022 году более 1,5 миллиона школьников приняли участие в мероприятиях проекта», – отметил управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин.

В 2023 году проект «Билет в Будущее» расширяет формат работы, делая программу профессиональной ориентации более доступной как для детей, так и для родителей. В частности, на платформе проекта появился первый профориентационный город для школьников – Профиград. В нем дети в формате игр, тестов, опросов и виртуальных профессиональных проб узнают о профессиях, которые востребованы на современном рынке труда, имеют возможность «примерить» на себя роль инженера-технолога, дизайнера, агронома, искусствоведа, ученого и др. Для родителей в ближайшее время будет открыт большой образовательный курс «Родители в теме», состоящий из пяти программных модулей. В процессе обучения родители познакомятся с перспективными отраслями российской экономики, ответят на вопрос: как оказать помощь ребенку в выборе профессиональной траектории, а самое главное сделать этот выбор безболезненным, узнают о том, что из себя представляет система профессионального образования в России.

В настоящее время региональные команды проекта проходят обучение в онлайн-школе, целью которой является повышение профессиональных компетенций региональных операторов в таких направлениях работы, как работа с партнерами, организация профессиональных проб в регионах, знакомятся с методическим сопровождением профессионального минимума, познают специфику медийного сопровождения проекта.

Важным направлением работы проекта этого года также станет вовлечение партнеров в профориентационные практические мероприятия, в том числе за счет расширения фестивалей профессий, которые в этом году пройдут более чем в 11 регионах.