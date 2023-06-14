«Настоящий праздник дворового футбола!»: в Псковскую область возвращается турнир «Кожаный мяч» в новом формате

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Нет тех любителей футбола, кто не слышал о турнире «Кожаный мяч». Настоящий праздник дворового футбола возвращается в Псковскую область. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Анонсировать спортивное событие для юных спортсменов области первым решил губернатор Михаил Ведерников во время встречи с победителями акции «Губернаторский дневник» – отличниками Псковской области.

За разговором об учебе и увлечениях, отличники поинтересовались у губернатора его любимыми играми из детства. Одним из них, конечно же, оказался футбол.

– Я тоже люблю играть в футбол, – поддержала разговор одна из отличниц.

– В этом году мы с министром Просвещения решили воссоздать традиции «Кожаного мяча», –с радостью произнес глава региона. – И уже совсем скоро мы сможем пригласить любые команды из любого двора на соревнования. Даже девчонок!

Сегодня проработкой вопросов о проведении турнира занимается специальна команда губернатора под председательством руководителя комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексея Севастьянова.

«Это будет большой праздник футбола! Это будет всеми нами любимый турнир, который пройдёт уже в 39-й раз. Такие массовые детские соревнования – это и есть настоящие эмоции, настоящий командный дух, настоящая "Здоровая Россия". Уверен, губернатор поддержит инициативу», - сказал Алексей Севастьянов.

Областные соревнования детских команд могут быть приурочены к Всероссийскому дню футбола, который был учреждён в 2023 году Российским футбольным союзом и теперь ежегодно будет проводиться 10 июня. Связанные с ним мероприятия могут быть организованы в течение всего летнего периода.

По мнению Алексея Севастьянова, региональный футбольный турнир должен быть рассчитан исключительно на сельские и городские непрофессиональные команды, которые не играют на крупных общероссийских и международных соревнованиях.

«Губернатор поставил задачу обязательно провести детский футбольный турнир, минимум регионального масштаба», - напомнил Алексей Севастьянов позицию главы региона.

«Главное, чтобы соревнования детских футбольных команд, особенно муниципальных, состоялись. Для них это очень большое событие», - поддержал идею председатель комитета по экономической политике Андрей Козлов, обозначивший вопрос на встрече с губернатором.

Готовность принять зональные этапы уже подтвердили четыре районных центра: Дедовичи, Пыталово, Опочка и Новосокольники. Команды, которые займут первое и второе место в отборочных играх, будут бороться за победу в финале 2 сентября на обновленном стадионе «Машиностроитель».

Организаторы отмечают, что сроки проведения игр в этом году смещаются и они пройдут с 1 по 15 августа. В соревнованиях поучаствуют свыше 40 муниципальных команд в четырёх возрастных группах. Среди участников будут не только мальчишки, но и девочки.