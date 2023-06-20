«Движение улиц»: в Пскове проведут марафон и создадут федерацию экстремальных видов спора

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В Пскове впервые после активного строительства скейт-площадок, решено провести фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц». Развитие спортивного экстрима среди псковской молодежи обсудили во время пресс-конференции в Медиацентре ПАИ.

О том, как уличные движения развиваются на территории Псковской области и почему им необходимо объединяться и заявлять о себе в более крупном масштабе, поговорили председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов, начальник отдела досуга Псковского городского молодёжного центра Василий Павлов, главный судья по скейтбордингу Евгений Тиханов и велоэкстремал с 20-летним стажем Алексей Захаренков.

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«Псковские скейт-парки настолько популярны у нашей молодежи, что мы решили провести фестиваль уличных видов спорта, – сообщил Елкин в своем Telegram-канале. – Уже в эту субботу, 24 июня, в самом большом скейт-парке области на улице Леона Поземского состоится 13-часовой марафон экстрима!».

Действительно, первый в своем роде фестиваль уличного спорта станет самым главным событием этой недели в Пскове. На площадке нового скейт-парка в сквере имени Александра Невского на пересечении улиц Леона Поземского и Шоссейной 24 июня с 10:00 до 20:00 соберутся спортсмены из различных спортивных направлений.

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Стать зрителем спортивного события псковичи и гости города смогут совершенно бесплатно. Во время марафона гости увидят состязания спортсменов в шести различных дисциплинах: скейтбординг, BMX/MTB, самокат, армрестлинг, настольный теннис и баскетбол 3х3.

Кроме соревнований, запланированы и показательные выступления. Их проведут спортсмены паркура и воркаута. Для всех желающих будут доступны мастер-классы, где можно будет испытать себя на прочность и узнать побольше об уличных видах спорта.

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Организаторы ожидают увидеть порядка сотни спортсменов из Псковской области, в том числе и гостей из соседних регионов.

«У нас был опыт похожего фестиваля, который показал, что можно собрать сто и более участников, но мы не можем спрогнозировать, сколько их придёт в этот раз, – подчеркнул начальник отдела досуга Псковского городского молодёжного центра Василий Павлов. – Что касается основных дисциплин, ориентируемся на 60-80 участников. На данный момент зарегистрировано 40 спортсменов. Также заявки подали два-три участника из Питера».

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Для участия спортсменам не нужно волноваться из-за небольшого опыта или наоборот – отсутствия достойных конкурентов. Организаторы поделили участников на несколько категорий: новички, профессионалы и любители. Но помимо любви к спорту, участникам понадобится специальная защитная экипировка и удобная спортивная одежда.

Регистрация на фестиваль уличных видов спорта в Пскове продлится до 23 июня. Подать заявку можно по ссылке.

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«В день проведения фестиваля будет стойка регистрации, где можно будет записаться, но лучше это сделать заранее, чтобы мы сразу знали количество участников», – отметил Василий Павлов.

Развитие уличного спорта в Пскове заняло отдельное место для обсуждения во время пресс-конференции в Медиацентре ПАИ. Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов выдвинул предложение не останавливаться в развитии уличных движений и объединить популярные в области направления в отдельную федерацию экстремальных видов спорта.

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«Хотелось бы, чтобы сообщество сделало шаг в сторону организации спортивной деятельности. Это вопрос создания федерации для того, чтобы встать в семью тех видов спорта, которые уже есть в Псковской области и Пскове», – отметил спикер.

Александр Гаврилов также подчеркнул, что региональное правительство поддержит инициативу. «Создание федерации покажет потенциал этих направлений», – отметил Гаврилов.