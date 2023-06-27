«С тротуара на проезжую часть катились шарики ртути»: спасатели ликвидируют разлив ртути в Пскове

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Разлив ртути произошел в Пскове на улице Индустриальной 27 июня около 12:45. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили очевидцы.

«С тротуара на проезжую часть катились шарики ртути. Если хоть раз видел – не перепутаешь. Я даже не представляю, как спасатели будут собирать ее, ведь здесь довольно оживленный поток машин и колесами все разносится», – рассказала псковичка.

По данным корреспондента «КП-Псков», влизи разлива ртути находится промышленная зона. По некоторым данным, на этой территории некогда вела свою деятельность Псковская экспериментальная лаборатория, а также Завод Силовых Трансформаторов.

В настоящее время территория оцеплена, на месте работают спасатели по ликвидации разлива. Ожидается приезд сотрудников Роспотребнадзора, которые проведут взятие проб воздуха в месте очага распространения.

Согласно официальному комментарию начальника управления городского хозяйства Александра Грацкого, территория разлития ртути не большая. «Площадь составляет около трёх квадратных метров на тротуаре», – сообщил он.

Об опасности разлива ртути для человека рассказала в беседе с корреспондентом «КП-Псков» кандидат медицинских наук, врач-терапевт, гастроэнтеролог и инфекционист Елена Аверьянова.

«Ртуть - очень сильный яд, который поступает в организм человека при вдыхании её паров (ингаляционный путь). В первую очередь поражаются почки, сердце, головной мозг и печень. Тяжесть поражения зависит от концентрации ртути и времени воздействия, что и будет определять клиническую картину. Часто наблюдаются расстройство желудка, покраснение кожи и сильная головная боль. В закрытом помещении симптоматика развивается быстрее, чем на открытом воздухе в связи с концентрацией паров ртути. Инкубационный (скрытый) период составляет от 8 до 24 часов», – отметила врач.

По ее словам, при своевременно начатой неотложной терапии после острого отравления парами ртути прогноз для жизни и выздоровления благоприятный, хотя долгое время могут наблюдаться функциональные нарушения работы внутренних органов и нервной системы.