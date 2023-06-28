«Чудо из облаков»: в небе над Псковской областью стали возникать предзнаменования

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За последнюю неделю жители Псковской области стали свидетелями сразу двух предзнаменований свыше. Кресты и ангелы являются людям в небе над регионом.

Первое фото появилось 22 июня. Снимок на своей странице в соцсетях опубликовала смотритель колокольни Собора Рождества Христова Елена Минчёнок.

По мнению себежанки, она увидела, как облако перед ней предстало в виде руки с распятием.

Предзнаменование в небе над Себежем | Фото: Галина Зиновьева

«Сожаления нет. Просто слёзы накатили. Господь защищает, предупреждает или благословляет...», – прокомментировала снимок себежанка.

Чудесное предзнаменование увидела и Галина Зиновьева. Она поделилась фотографией с газетой «Призыв». «Вчера, около 21 часа, в небе над набережной и спортивной школой очевидцы могли увидеть вот такое чудо из облаков, полюбуйтесь!», – написали журналисты.

Силуэт ангела из облаков в этот раз предстал перед жителями Невеля.

Чудо в небе над Невелем | Фото: «Невельский вестник»

«Удивительный снимок сегодня запечатлели в небе над Невелем! Нас помнят и оберегают» – поделилась газета «Невельский вестник».

Среди читателей нашлись и те, кто увидел в этом снимке некое предзнаменование. «Не факт, что это хороший вестник. Может и предупреждение», – поделилась предположением Наталья Иванова.

Так или иначе, на фотографии среди перистых облаков несложно разглядеть кудрявую голову ангела, крылья и платье. Его руки будто вскинуты вверх. Были и те, кто увидел на фото в руках ангела фонарь, освещающий путь.