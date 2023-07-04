Интервью с чемпионом: Артур Акавов о предстоящем соревновании Северо-Западного федерального округа по боксу в Пскове

На фото Артур Акавов

С 4 по 7 июля 2023 года растопить лёд Ледового дворца в Псков съедутся самые перспективные боксеры всего Северо-Западного федерального округа от 19 до 40 лет. Главная задача – возглавить турнирную таблицу, стать мастером спорта и попасть на чемпионат России.

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О географии соревнования, боях и ринг-анонсере встречи рассказал в интервью Никите Черкашину президент Псковской областной федерации по боксу Артур Акавов в эфире радиостанции «7 НЕБО».

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Расскажите подробнее, что ожидается на предстоящем событии в мире бокса?

– Чемпионат федерального округа это в принципе очень значимое событие. Последний раз у нас было в 2008 году, когда я стал чемпионом Северо-Запада здесь, в Псков. Поэтому 15 лет у нас не проводились такие очень ответственные, крупные мероприятия.

Будут ли призы или какой мотивацией заряжены спортсмены?

– Победитель при соблюдении и выполнении необходимых требований получит мастера спорта и путевку на Чемпионат России.

Фото: Псковская областная федерация бокса

Откуда к нам приедут соревноваться?

– География соревнования очень широка. В Псков прибудет много сильных спортсменов. У нас все, кроме Ямало-Ненецкого округа заявились на соревнования. Это восемь областей и две республики – Карелия и Коми.

Где будет размещен ринг чемпионата?

– Ради такого большого спортивного события, в Ледовом дворце подготовят главную арену. Сейчас на арене у нас нет льда. По технической необходимости летом мы на два-три месяца размораживаем лет, чтобы можно было провести техническое обслуживание. И как раз в это время здесь комфортно и удобно проводить различные мероприятия, к примеру, домашний чемпионат.

Фото: Псковская областная федерация бокса

Сколько спортсменов сразятся за звание лучших?

– Ринг будет один, участников не очень много. Приезжают больше те, кто действительно претендует на эту путевку. Если бы мы проводили просто турнир, то приехало бы много народу, кто просто хотят поучаствовать и побороться за призы. Здесь же люди понимая, что дорога не близкая... Едет же Калининград, республика Коми, Карелия, Мурманск, Архангельск.

Как будут проходить бои?

– Затратно очень вести команду в полном составе самолётом или поездом. Ведь это порядка 13 человек и два-три тренера. Поэтому едут именно те, кто достойны победы. Ну, и борьба будет достаточно плотная. Боёв будет по полтра-два часа в день. Проходить это будет каждый день, начиная с 16 часов и финал будет только в 17. Торжественное открытие пройдет уже завтра, 4 июля, в 16:00. Будет парад участников и судей, будут партнеры присутствовать. Вход свободный, поэтому мы всех ждём.

Фото: Псковская областная федерация бокса

Почему у чемпионата имеется ограничение по возрасту?

– Всего существует 13 весовых категорий у мужчин и чуть-чуть меньше у женщин. Женщин в принципе приехала очень мало, будет всего пару боёв. Возраст пишется для того, что после 18 лет боец уже считается мужчиной. Ограничение до 40 лет, так как в олимпийском боксе после этого возраста участвовать запрещено. Поэтому указывается такая чёткий ограничивающий период 18-40 лет.

Будет ли ринг-анонсер?

– Настолько нет, но у нас будет сотрудник нашего Ледового дворца Яковлева Татьяна Валентиновна, у нее шикарный голос. Она будет ринг-анонсером и вести весь этот чемпионат. Но без пафоса.

Нашу Псковскую область на соревнованиях будут представлять псковичи Егор Орлов (71 кг), Артур Кулаков (71 кг), Эльми Зиядзаде (80 кг), Мурат Юлдашев (92 кг), Лида Шутова (57 кг) и великолучанин Сергей Егоров (св. 92 кг)

Фото: Псковская областная федерация бокса

Отметим, что организаторы подготовили и сюрпризы для спортсменов. В пятницу будет разыгран приз – боксёрские перчатки с автографом титулованного псковского боксёра по прозвищу Росомаха.

На протяжении всех дней в фойе Ледового дворца будет работать кулинарная лавка - новый современный формат кулинарии. Каждый день большой выбор салатов, горячих блюд, выпечки и сладких десертов.