«Выкинут как мусор»: в Пскове на дворовой помойке нашли труп домашней собаки

Коллаж КП-Псков из фото «Экопром»

Домашние животные появляются в наших домах по-разному. Самые ответственные планируют пополнение заранее: выбирают породу и размер будущего питомца, готовят ему в доме отдельное место. Но зачастую мысли о короткой жизни все стараются отложить на задний план. К сожалению, наши друзья стареют быстрее нас, а с потерей справится всегда нелегко. Но достойно проститься с другом необходимо.

На днях в Пскове произошел инцидент, увидев который, не выдержали даже крепкие мужчины. Сотрудники компании «Экопром» во время очистки мусорных контейнеров в одном из дворов Пскова наткнулись на труп собаки.

«Очередной вопиющий факт безответственного обращения с животными установлен сотрудниками филиала ООО «Экопром». В мусорном баке на контейнерной площадке, расположенной по адресу: город Псков, улица Космическая, дом N1, обнаружен труп собаки», – сообщили в мехуборке.

Фотографию, от которой захватывает сердце, компания разместила в социальных сетях. В комментариях сразу же появились неравнодушные граждане.

«Что за звери...», – написала псковичка в адрес тех, кто выбросил тело животного.

«Бедный пёсик, а кому то он служил верой, выкинут как мусор», – согласилась с жестокостью инцидента другая женщина.

В комментариях нашлись и те, кто предложил на корню положить конец такой жестокости. «Камеры, везде ставить камеры. Это единственное лекарство. Всех нужно ловить за руку. И фиксировать», – предложил пскович.

Как же всё-таки в действительности необходимо поступать при гибели животного. О способе, который не сделает человека безответственным по отношению к животному, прописано в нормативных документах.

Согласно ветеринарно-санитарным правилам категорически запрещается сброс трупов животных в водоемы, реки, болота, а также бытовые мусорные контейнеры, вывоз их на свалки и полигоны. Кроме того, несмотря на близость животного к человеку, его также нельзя захоронить и в землю, вопреки сложившимся канонам погребения усопших.

Важно, что нарушение данных правил влечет и наложение административного штрафа. Но для того, чтобы законно попрощаться с животным, на помощь может прийти единственная в Пскове организация – областная ветлаборатория.

В организации имеется два крематория и они оказывают помощь в утилизации тел умерших животных.

Для того, чтобы воспользоваться данной услугой, следует привезти животное по адресу: г. Псков, ул. Металлистов, д. 29. Услуга не бесплатная, ее размер зависит от веса животного. Один килограмм будет равен немногим больше 100 рублей.