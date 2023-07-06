«Его не было в нашей жизни с первого класса»: горе-отец из Псковской области решил нажиться на смерти сына-десантника, погибшего на СВО

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В Пушкиногорском районном суде Псковской области 23 июня состоялось первое слушание по делу об очередном нерадивом отце, решившим нажиться на смерти сына-военнослужащего. О том, почему отстоять права на запрет получения выплат отцом стало делом всей жизни, «Комсомольской правде в Пскове» рассказала мать погибшего на СВО десантника.

«Тут банальная история как и у всех по России. Я часто читаю про таких, как я, матерей. Вот прям один в один. Надеюсь и моя поможет кому-нибудь восстановить справедливость», – свято верит мама героя и не собирается отступать от своего решения – лишить биологического отца своего сына всевозможных выплат.

«Он вырос у меня настоящим мужчиной», – рассказывала мама 28-летнего сержанта Николая Погорелова из Новоржева «Комсомолке» после его гибели на Спецоперации. Рассказ о короткой, но счастливой жизни известного гитариста из зоны СВО, мгновенно разлетелся по социальным сетям. Кажется, вся страна скорбела тогда вместе с Татьяной. Ведь ее единственному и любимому сыну не хватило дня, чтобы жениться на любимой девушке-военном фельдшере.

Но кто бы тогда мог поверить, что потерявшая в одночасье все, мать псковского военнослужащего еще поборется за честь сына после его смерти. Не прошло и года, как у нее состоялся первый суд с биологическим отцом Николая.

Женщина вступилась за возможность списать со счетов деньги, которые незаконно получил ее бывший муж. Мужчина решил легко разбогатеть и наладить свою личную жизнь за счёт погибшего сына-героя, в воспитании которого не участвовал с малых лет.

«Вначале он сказал мне, что ему ничего не нужно. Правильно, его не было в нашей жизни с первого класса. А когда узнал сумму – не смог отказаться и сказал: "я отец"», – рассказывает Татьяна, постоянно с горечью вспоминая, что для них с Колей он запомнился вечно пьющим и совершенно безучастным отцом, приносящим лишь ворох проблем.

«Всеми желаниями завладеть частью денег от гибели сына руководит не он, а его родственники, – объясняет ситуацию мама героя. – Из-за этого ещё больше больно. Я не могу это дозволить, потому что его в нашей жизни не было от слова совсем. Считай чужой человек. А на полученные средства, я знаю, что уже он приобрел машину, дом и много другого. Всем в округе радостно рассказал об этом».

На днях Татьяна ожидает решения суда первой инстанции. А уже 10 июля ей предстоит отправиться на второй суд. За очень короткое время женщине удалось собрать вокруг себя огромную армию помощников: от адвоката, до друзей Николая, со многими из которых она смогла познакомиться только после смерти сына.

«Татьяна провела огромную работу: собрала характеристики от первого учителя, учителя в страших классах, со всех учебных заведений, – рассказывает адвокат матери Игорь Саблук. – Она пригласила педагогов на суд, приехал даже лучший друг Николая, его сослуживец. Всего на нашей стороне было порядка 15 человек, с стороны отца – всего 3».

По словам адвоката Татьяны, это одно из первых подобных судопроизводств в Псковской области. Кроме того, во всей России подобную практику «можно пересчитать по пальцам». Если и существуют судебные процессы об обвинении одного из родителей в незаконном присвоении выплат после смерти ребенка-военнослужащего на СВО, то сейчас они находятся в активной фазе. При этом, процесс решения таких конфликтов является совсем непростым.

«У нас в России не бывает быстрого судопроизводства. Есть аппеляционные жалобы, которые задерживают дело на два-три месяца. Другие инстанции – которые на год-два. Но на моей большой практике такого длинного суда ещё не было. На первом заседании слушание проходило 8 часов», – заявил Игорь Саблук.

Женщина не планирует опускать руки. Сейчас борьба за право доказать отсутствие отца в жизни сына Николая – дело материнской важности. По словам Татьяны, кроме любящего мужа, друзей сына и большого количества неравнодушных граждан, которые поддерживают ее в этом деле, с ней всегда рядом ее Коля.