Интервью с чемпионом: легкоатлетка Наталья Спиридонова рассказала о новом статусе «Королевы российского спорта»

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Встреча с российской легкоатлеткой, специализирующейся на прыжках в высоту, чемпионкой России в помещении 2023 года Натальей Спиридоновой и её тренером Екатериной Алексеевой состоялась в медиацентре ПАИ.

Девушка рассказала, как спортсменке живётся в новом статусе, какие цели она ставит перед собой на будущее, как перспективы спортсменки видит её тренер.

Напомним, что Наталья Спиридонова совсем недавно завоевала золото в прыжках в высоту на международных соревнованиях «Королевы российского спорта» – «Мемориал Игнатьева». Она также победила в прыжках в высоту на всероссийских соревнованиях «Мемориал братьев Знаменских».

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– Как живется в новом статусе королевы спорта?

– На самом деле, я не скажу, что это какой то новый статус. Это больше коммерческие соревнования, они проходящие. Удалось показать хороший рабочий результат, что, я надеюсь, приведет и к первенству России. Мы сможем показать выше результат.

– Ну, а в целом как год прошел для вас?

– Год прошел плодотворно, потому что все-таки мы в тот раз встречались и так много уделили внимание нашей идее фикс – стать мастером спорта международного класса. Как любому спортсмену. И все не случалось, не хватало совсем чуть-чуть. И вот зимой на чемпионате страны это случилось. У нас получилось стать сильнейшей в стране, ещё и с результатом мастера спорта международного класса. Эмоции были незабываемые.

– А хватает вообще соревнований, конкуренции внутренней здесь. Всё-таки сейчас отсутствуют международные арены. Есть с кем побороться в России?

– В России – да. Высокая конкуренция. У нас в прыжках в высоту сейчас стали приезжать из Белоруссии спортсмены. Поэтому конкуренция на высоком уровне. Ну, конечно, когда смотришь результаты международные и понимаешь, что ты можешь тоже там конкурировать. С этого, конечно, обидно.

– Есть какие-то дальнейшие перспективы в карьере?

– Да, есть перспективы, например, Олимпиада. Скорее всего, нас не допустят, но уже вроде бы как обсуждают то, что будет какие то игры дружбы. И вот, возможно, мы сможем найти такую альтернативу Олимпийским играм. Мы на это рассчитываем и надеемся.

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– Какие вы перед собой ставите задачи на этот год? Чего хотелось бы?

– Дальше, наверное, хотелось прыгать выше. Потому что заслуженный мастер спорта мы можем получить только на международных стартах. Соответственно, просто улучшать свой личный рекорд.

– Сколько нужно, какую высоту взять?

– Следующий рубеж, личный рекорд, будет метр и 95 сантиметров. И в нас уже не в результат все упирается, а, наверное, больше застолбить лидерство.

– Понимаю, что результат один, но каждый все-равно работает со своей стороны. Какие вы лично перед собой ставите задачи как тренер?

– Как то хочется отойти от каких то стереотипов и перестать волноваться. Выбросить из головы какие-то мысли о суевериях даже, освободиться. То есть обычно мы и на интервью не любим ходить, пока не сделаем какое-то основное дело. Мы итак немного нарушили и долго об этом обсуждали. Надо ли так делать, правильно ли мы делаем? Мы так обычно не поступаем. Но дело-то все в нас и результат зависит от нас самих. Поэтому нужно научиться не обращать на это внимание и быть увереннее.

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– Вы сказали, что титул – это коммерческая история? Что он дает? Вообще какая там была конкуренция?

– Конкуренция у нас была такая же, как и на чемпионате России. Были все основные девочки. А этот титул, ну, можно сказать, он ничего не дает. То есть от него никаких нет привилегий. Ты выиграла это проходящий старт в серии «Королевы спорта». И все. У нас ещё финал будет в августе. Туда попадет восемь лучших спортсменов и три попадут напрямую. Это будет победитель первенства России до 23-х лет и лидер сезона. А там эти сильнейшие будут уже как бы выяснять между собой. И боремся мы не за денежный приз. Но побаловать себя тоже хочется.

– Чем балуете, вкусняшками?

– Да, и новым инвентарем. Радость она и в инвентаре тоже заключается.

– Вот, кстати, с инвентарем. Какой вам нужен инвентарь для занятий и как сейчас с этим обстоят дела?

–.Честно, есть такая мечта. Если есть такие люди, которые могут ее исполнить, то мы были бы рады. Мы очень хотим мягкие тумбы, как обычно стоят в залах. Это позволит пробовать прыгать выше без страха. Они нужны и для детей и для взрослых для сбережения суставов, большей амортизации. А с этим трудности. Они стоят порядка 80 тысяч за набор. Ну вдруг такое чудо произойдет. Мы будем очень рады.

– Кроме специального инвентаря, схождения звёзд на небе и внутреннего состояния, что влияет на прыжок? Как семья поддерживает, близкие друзья?

– У меня поддержка идёт от Екатерины Станиславовны. И, конечно, от семьи. То есть без семьи мы не смогли бы добиться того, что у нас сейчас есть. Они нас поддерживают, чтобы мы не расстраивались, побыстрее забывали промахи и двигались дальше. Вот эти звонки: «Ну, как вы там, вышли, не вышли. Вы у нас лучшие!».

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– А люди сторонние как-то поддерживают?

– Кстати, в последнее время очень много. Есть люди, которые просто подходят к нам на улице, в любом магазине. Фотографируются, берут автографы. Спасибо большое. То есть вот раньше такого точно не было, я не знаю, может быть, мы мало появлялись. Мы раньше вообще как-то действительно старались все время откосить, не прийти куда-то, не поговорить в интервью. Как-то нас это пугало, если честно. А сейчас, может быть, мы стали как бы больше на публике. Даже Георгий Шабанов говорит: «Ну, вы не правы, девочки. Это неправильно, потому что вы же должны прославлять себя и свой край».