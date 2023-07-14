Дмитрий Певцов провел закрытую творческую встречу в Печорском районе

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, народный артист России, советский и российский актёр театра и кино Дмитрий Певцов приехал в Псковскую область. Артист принял участие в Молодёжном историко-культурном форуме «Истоки».

О том, как прошла встреча со звездным гостем, «Комсомольской правде в Пскове» рассказала участница форума, председатель молодежного правительства Ленинградской области Наталья Романова.

В рамках молодежного форума, Дмитрий Певцов стал участником дискуссионной сессии «Дела семейные», отправился на экскурсию в национальный парк «Себежский» и провел творческий вечер.

«Особенно мне запомнилась творческая встреча с исполнителем. Там Певцов не только спел под гитару песни советского поэта, актёра театра и кино Владимира Высоцкого, но и поделился интересными историями из жизни, прочитал душевное, животрепещущее стихотворение о войне, а также вспомнил сюжет фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром" и подчеркнул, что все в этой жизни происходит не случайно», – поделилась Наталья Романова.

Участнице удалось пообщаться с артистом лично. Она не упустила возможности рассказать Певцову о концепции разрабатываемого в Ленобласти проекта передвижной выставки о педагогах. Звездный гость форума поддержал участницу и выразил готовность поддержать проект в предстоящих грантовых конкурсах.