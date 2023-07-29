«Возвращайтесь, братья!»: актер из «Реальных пацанов» записал видеообращение к псковским десантникам на СВО

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Российский актер кино, ставший известным после участия в КВН и роли Коляна из сериала «Реальные пацаны», Николай Наумов передал видео-привет десантникам 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии, участвующих в спецоперации на Украине. Ролик с актером со съемочной площадки популярного сериала опубликовали в группе «76 гв дшд ВДВ Псков ZOV» соцсети «ВКонтакте».

«76-я Псковская дивизия, родненькие, пацаны. Всем огромный привет передаём со съемочной площадки "Реальных пацанов". Желаем вернуться с победой. Живыми, здоровыми. Обнимаем, целуем. Возвращайтесь, братья!», – передал привет на фронт псковским военным актер Николай Наумов.