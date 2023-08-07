ВТБ введет особые возможности для розничных клиентов в Псковской области

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Новый формат рассчитан на повышение доступности банковских услуг и расширение числа финансовых продуктов для клиентов с доходами до 75 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

С учетом потребностей новых для себя клиентов банк будет улучшать условия по кредитам, сберегательным инструментам и дебетовым картам, развивать дистанционный и выездной формат обслуживания. Кроме Псковской области новый формат работы пока запущен лишь в трех регионах России − Кемеровской, Свердловской и Ивановской областях. С учетом значимости Псковского региона на Северо-Западе принято решение расширить проект, а полномасштабный запуск новой модели планируется провести в 2024 году.

«ВТБ в Псковской области обслуживает более 60 тысяч розничных клиентов, поэтому нам очень важно сделать банковские услуги доступными для потребителей, независимо от уровня их доходов. В рамках новой стратегии мы расширяем число предложений на клиентов с ежемесячным доходом от 15 тысяч рублей. Мы уже запустили ряд новых продуктов – рассрочки по картам, кредиты на малые суммы и до зарплаты. Банку это позволит не только расширить клиентскую базу, но и оказывать еще более адресную поддержку, повышая уровень финансовой грамотности и улучшая качество жизни населения. Псковская область войдет в число первых регионов, где мы внедрим измененную модель обслуживания и предложим особые условия по кредитным картам. В регионах, где она сегодня тестируется, рост продаж отдельных продуктов достигает 30%», − отметил Анатолий Печатников.

Одним из продуктов-драйверов для Псковской области станут кредитные карты. В первом полугодии объем их портфеля в целом по банку вырос на 9%, и до конца года спрос населения на них продолжит увеличиваться. Уже сегодня около 30% россиян-держателей кредиток оплачивают ими покупки несколько раз в месяц, 23% – несколько раз в неделю, 8% используют каждый день. В Псковской области ВТБ также фиксирует рост активности держателей кредитных карт. С начала года жители региона оформили в банке более 2,5 тысяч кредитных карт, что на 22% превышает результаты шести месяцев 2022 года.

Особое внимание уделяется повседневным операциям. Банк отменил комиссию за коммунальные платежи, оплату сотовой связи, штрафов и других услуг при проведении платежей по ним через ВТБ Онлайн. Предусмотрены решения для защиты средств от мошенников – в рамках пенсионного обслуживания такая страховка предоставляется клиентам банка бесплатно