Об истории, статусности и прозрачности гребного спорта в Псковской области – директор школы «Ника» Александр Белоус

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Всероссийские соревнования по гребному спорту «XXII Псковская регата» памяти заслуженного тренера СССР Валерия Прокопенко прошли в Пскове с 25 по 27 июля. О многолетней истории проведения регаты на Псковщине и развитии гребного спорта на территории региона рассказал директор спортивной школы Ника Александр Белоус.

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Лето 2023 года в Псковской области оказалось насыщенными на спортивные события. На очередную встречу любителей гребного спорта со всей России в Псковскую область прибыли более 200 спортсменов со своими тренерами из десяти регионов России. «В основном это великий Новгород, Калининград, Санкт-Петербург, Республика Карелия, Республика Крым», – отметил Александр Белоус.

Псковскую область представит «замечательная команда» из Пскова и посёлка Дедовичи. Возраст спортсменов удивляет. Самым младшим гребцам, которые отважились представить наш регион на соревнованиях, всего 15-17 лет.

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География участников Псковской регаты изначально не позволяла ей иметь Всероссийский статус. По словам Александра Белоуса, ее история началась с регионального масштаба, но одно рвемя даже имела «солидный уровень» и статус международной.

«Давайте начнем с того, что, действительно, данная регата у нас, ну, в современной истории, сейчас проходит 22-й раз. Вот, а начало она свое берет, если я не ошибаюсь, с 1963-го года. Тогда эта регата была региональная, и только потом уже стала всероссийской. Тогда вот, в свое время, она несколько лет подряд имела статус международной регаты. То есть к нам на Псковщину приезжал как минимум бывший весь соцлагерь. Хотя, по словам старожил, приезжали даже спортсмены из Кубы», – рассказал Александр Белоус.

Несмотря на то, что гребная регата в настоящее время не может похвастать международным масштабом участников, симпатия к ней от местных жителей и гостей региона не упала. Наоборот, маршруты пролегания дистанций все ближе стягиваются к центру города на благо большому количеству зрителей.

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«Дистанция в те, 60-е годы, проходила немножко дальше, чем сейчас. За мостом железнодорожным и туда, ближе к реке Черехе. Там очень ровное место именно по реке, ровная дистанция. Сейчас, значит, у нас дистанция и старт проходит практически в центре города. Она находится между железнодорожным мостом и мостом 50-летия Октября и проходит как раз вдоль набережной. Как раз финиш находится на спортивной школе Ника. Очень удобно для зрителей», – подметил директор школы Ника.

Неспроста в этом году регата посвящена памяти заслуженного тренера СССР Валерия Прокопенко. По словам Александра Белоуса, этот человек воспитал огромный фонд российских спортсменов.

«Владимир Александрович - это наш замечательный заслуженный тренер Советского Союза, который подготовил не одну плеяду выдающихся спортсменов и, скажем так, его заслуги перед Отечеством до сих пор ценится. И не каждый тренер может похвастаться. Мы их еще пока и не превзошли, да. От себя могу сказать, что это мой второй тренер», – поделился Александр Белоус.

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Гребной спорт – не подкупен ни тогда, ни сейчас. В нем нет места подтасовкам и любимчикам. А все потому, что судят спортсменов по всей спортивной строгости и профессионализму. «XXII Псковская регата» – не исключение, поделился Александр Белоус.

«На данную бригаду прибыли 15 судей из разных городов. В основном это Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Краснодарский край, Великий Новгород. Ну и, наши псковские судьи непосредственно. Поэтому коллектив именно судейской бригады достаточно, так сказать, разноименный. То есть кому-то подсадить не получится, потому что все судьи из разных городов и разных регионов. Все они, как правило, имеют статус всероссийской категории. То есть это судьи, которые имеют высший статус в Российской Федерации», – отметил спикер.

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Безусловно, для юных спортсменов из Псковской области такой формат соревнований – это огромный шанс для попадания в большой спорт. Но даже несмотря на возможность побороться со спортсменами из других регионов на «своей воде», даже между псковскими гребцами в этом году развернулась самая настоящая спортивная конкуренция.

«О накале борьбы говорит тот факт, что команда из Пскова проиграла Дедовичам меньше секунды», – заключил тренер дедовичской команды Андрей Сидоркевич.

С первого дня спортсмены из Дедовичей показали уровень. Максим Матвеев в классе лодок-одиночек занял второе место, уступив победу гребцу из Санкт-Петербурга, в его руках оказалась серебряная медаль соревнований. В классе лодок «четвёрка парная» девушки до 17 лет с загребной Алисой Веселовой из Дедовичей уверенно финишировали вторыми вслед за девушками из Великого Новгорода.

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«В финале парных четвёрок среди юношей до 17 лет на дистанции 1000 метров гребцы превзошли сами себя. В финале «А» в борьбу за 1–6 место вышли команды из Дедовичей, Пскова, Новгорода, Новгородской области, Санкт-Петербурга, Тверской области. Спортсмены из Дедовичей в напряжённой борьбе завоевали золотые медали», – рассказал Андрей Сидоркевич.

В составе «золотой» четвёрки из Дедовичей выступали загребной – Максим Матвеев, Иван Голубев, Артем Федоров, Дмитрий Мутовин.

Всего на Всероссийских соревнованиях по академической гребле псковские гребцы завоевали 12 медалей.

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Владимир Райг и Кирилл Михайлов стали первыми в двойке распашной без рулевого. В четвёрке с рулевым серебряные медали взяли гребцы Владимир Райг, Кирилл Михайлов, Игорь Шашин, Владислав Забродин и Егор Иванов. В составе парной четвёрки Павел Гончаров, Егор Иванов и Артемий Усанов стали серебряными призёрами. В одиночном классе среди младших юношей серебро завоевал Егор Колычев. Бронзу среди одиночек взял Павел Гончаров.