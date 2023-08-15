Насыщенная программа, сильнейшие ученые и красивый город: участники «Летнего института» поделились первыми впечатлениями

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Днем ранее участники познакомились с образовательной программой, а потом прогулялись по Пскову. Преподаватели и исследователи поедались своими первыми впечатлениями от города, университета и проекта.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Танана Анастасия Тадеушевна, Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой:

Проект привлек меня интересной насыщенной программой, которая охватывает три города - Псков, Санкт-Петербург и Москву. Охвачен целый ряд направлений: это и культура, и лингвистика, и филология. Спасибо большое организаторам проекта: нас ждут яркие две недели. В первую очередь, меня привлекает практическая направленность программы, так как изучение русского языка как иностранного актуально для моего родного вуза. Также я жду дальнейшего сотрудничества с представителями ПсковГУ и вузов стран СНГ.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Азаркевич Юлия, Брестский государственный технический университет:

Я работаю директором библиотеки Брестского государственного технического университета. Участие в этом проекте позволит мне более глубоко познакомиться с русской литературой и культурой, с историей прекрасного города Пскова. Я ожидаю, что «Летний институт» будет способствовать укреплению взаимосвязей и между нашими вузами, и между вузами-партнерами, и между теми, кто приехал на этот проект, а также поможет мне почерпнуть новые идеи для дальнейшей трудовой деятельности.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Токсомбаева Гюлайым Аргынбековна, Кыргызско-Российский Славянский университет им. первого Президента Б.Н. Ельцина:

Я старший преподаватель русского языка, занимаюсь распространяем русского языка в Кыргызстане. В рамках проекта мне хотелось бы узнать новые тренды, познакомиться с русской культурой, повысить свою квалификацию, расширить знания в области сравнительной лингвистики. Очень понравился Псков: красивый город со множеством исторических зданий.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Толстоногова Ирина, Белорусский государственный университет:

«Я работаю на факультете журналистики БГУ. К нам приезжает очень много китайских студентов. Конечно, общаясь с ними, обучая их, мы не только работаем в сфере журналистики и коммуникаций, но и вовлекаем студентов в изучение русского языка, литературы и культуры. Безусловно, программа проекта «Летний институт» поможет узнать много нового: хотелось бы пообщаться с коллегами из других стран, узнать, как они работают. Некоторый опыт в этой сфере есть и у меня - я готова им поделиться. Первый день прошел просто отлично, впереди еще несколько интересных мероприятий».

Отметим, «Летний институт» для преподавателей и исследователей из стран СНГ начал работу в Псковском государственном университете 14 августа. 25 участников проекта из Белоруссии, Таджикистана, Казахстана и Киргизии пройдут курсы повышения квалификации по программе «Русский язык и литература в зеркале национальной культуры». Инициатор проекта - Минобрнауки РФ.

Ученые проекта познакомятся с работами исследователей, занимающихся вопросами лингвокультурологического описания русского языка, создания специальных словарей, необходимых для преподавания русского языка как иностранного, современной методики преподавания русского языка инофонам, отражения культурных ценностей и традиций в русской литературе и специфики работы с литературными текстами в иноязычной аудитории, а также изучения коммуникационных процессов в глобальном и академическом контексте.

«Летний институт» завершит работу 27 августа.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Эльджанов Азимджон Таджикистан, Таджикский национальный университет:

«Участие в данном проекте позволит нам развивать русский язык в своей стране и за рубежом. "Летний институт" - это не только очень увлекательная образовательная программа, но и экскурсии, культурные мероприятия, которые позволяют больше узнать о культуре вашей страны, так как говорят, что Россия начинается в Пскове. Псков - это действительно древний город, посещение которого дает бодрость. Как паломничество: приходишь, и тебе становится светло на душе. Многие наши соотечественники из-за того, что не знают русский язык и культуру, не могут продвинуться вперед. Обучение в "Летнем институте" дает нашим преподавателям возможность узнать и развивать не только себя, но и своих студентов».

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Кондратеня Ольга Ивановна, Барановичский государственный университет:

«В последнее время университеты Беларуси становятся все более популярными среди студентов из-за рубежа, и преподавание русского языка как иностранного становится очень актуальным. Барановичский государственный университет открыл три года назад специальность "Преподавание русского языка и литературы", и в следующем году мы выпускаем первых ребят с этим дипломом. Изучив программу, которую представил "Летний институт" Псковского государственного университета, мы поняли, что она собрала, пожалуй, самых передовых ученых и их разработки. Мы приехали сюда, дабы расширить свои знания и привезти в Беларусь самые свежие актуальные наработки в области изучения и преподавания русского языка и литературы. Я уверена в том, что с командой, которая здесь собралась, мы сумеем применить эти знания на практике. Я благодарна ПсковГУ за гостеприимство: нам интересно и комфортно, мы познакомились с командой и уже сегодня, несмотря на то, что это был день знакомства, у нас появились первые мысли, чем мы можем поделиться, что сможем положить в основу совместных проектов. "Летний институт" - это положительные впечатления и много идей на будущее!»