Плыть, ехать и бежать: на улицах Пскова впервые прошли соревнования по триатлону

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Проплыть полтора километра по реке Великой, проехать на велосипеде 40 километров по центральным улицам Пскова и ещё 10 километров пробежать по живописному парку в центре города – такие этапы прошли участники первых в истории нашего региона соревнований по триатлону «Псковский Триатлон Мехуборка».

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150 спортсменов приняли участие в первом в Пскове городском триатлоне на олимпийской дистанции. Участники приехали из Санкт-Петербурга, Москвы, Карелии, Новгородской, Ленинградской, Мурманской и Белгородской областей. От Псковской области выступили 15 участников. В триатлоне можно было соревноваться с 18 лет, самым возрастным участником оказался 70-летний Александр Павлов из Мурманска.

Секунды на то, чтобы войти в реку Великую и сделать свой первый гребок – с этапа по плаванию начался «Псковский Триатлон Мехуборка». Перед спортсменами полтора километра водной глади. Преодолеть её можно любым стилем, главное – двигаться строго по маршруту: он отмечен специальными буями. Помогают и сопровождающие сапсерферы.

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Уже на первых секундах после старта определяются лидеры. Десятки минут и – выход из воды, но расслабляться некогда: впереди второй этап – велогонка. Однако прежде – пройти коридор: переодеться, надеть шлем, взять велосипед и только потом продолжить гонку.

Дистанция – 40 километров. Путь пролегает по центральным улицам Пскова. Он закольцован и ведёт к заключительному этапу триатлона – бегу. Здесь, либо удержать лидерские позиции, либо собрать все силы и вырваться вперёд.

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И вот спустя несколько часов на финишной прямой победитель в командном зачёте. Дмитрий Григорьев вместе с друзьями Александром Григорьевым и Павлом Тихомировым не просто стали первыми, они сохраняли лидерские позиции на каждом из этапов.

«Сразу решил вперёд поплыть до буйка, до поворота, думал сил не хватит, но сил хватило, нормально, вылез первый, передал эстафету Александру. А я выступал – велоэтап. В принципе, всё по плану, как велотренировку сделал, всех обогнал. Жалко, что непогода такая: последние три круга было тяжело, решил экономиться и передавать Дмитрию на третий этап. А я уже добегал, парни всё за меня сделали, так что мне осталось только затрусить 10 км», – поделились своими впечатлениями участники соревнований «Псковский Триатлон Мехуборка» из команды «Барс».

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В псковском триатлоне участвовали не только команды по трое человек, в которых каждый проходил свой этап. Но и те спортсмены, которые преодолели все пятьдесят с лишним километров – от начала до конца.

В личном первенстве золото забрал Александр Пупкевич. Мужчина приехал из Петербурга, чтобы поучаствовать в соревнованиях.

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«Невероятно! Наелся, конечно, на плавании, надо плавание подтягивать, потому что вышел бог знает каким. Ну, велосипед – моя уже история, сел, спокойно вкручивал с запасом, потому что понимал, что я всё равно на бег уйду не первым. И на беге, когда уже увидил спину – всё, нормально», – вспоминает спортсмен.

«Псковский Триатлон Мехуборка» собрал более ста спортсменов из десяти регионов страны: мужчин и женщин разных возрастов.

«Самому возрастному у нас более 70 лет. Интересно и примечательно, что он совсем недавно начал заниматься триатлоном и вот уже достигает успехов, не пропускает ни один триатлонный старт. Это о чём говорит? О том, что спортом заниматься никогда не поздно», – прокомментировал соревнования первый заместитель председателя Федерации триатлона Псковской области Артур Екабсон.

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Но только при условии, что спортсмен физически подготовлен и ему в любой момент будет оказана помощь. Внимание к безопасности участников организаторы держали на особом контроле.

«Безусловно на каждых соревнованиях у нас дежурит карета медицинской помощи. В этот раз всё было сложнее, потому что мы продумывали все участки, у нас карета скорой помощи передвигались в процессе соревновательного дня, чтобы на каждом месте они были в нужное время. И мне кажется организаторов было сегодня даже больше, чем участников», – заключил председатель Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин.

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В планах сделать соревнования по триатлону в Псковской области ежегодными. В мечтах – с каждым разом видеть всё больше спортсменов за чертой финиша и с медалями на шее.