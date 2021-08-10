56 бесплатных кружков откроют свои двери для юных псковичей с сентября

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О том, какие бесплатные направления открыты в Детском центре «Надежда», читайте в материале «Комсомольской правды в Пскове».

УЛИЦА КОММУНАЛЬНАЯ, 61

«Занимательное моделирование»: знакомство с конструктором, включающее в себя элементы игры, моделирование, экспериментирование.

Возраст обучающихся: 6-8 лет.

«Основы робототехники»: моделирование, исследование, программирование робототехнических систем.

Возраст обучающихся: 9-12 лет.

«Правополушарное рисование»: изобразительное искусство, лепка из соленого теста.

Возраст обучающихся: 7-10 лет.

УЛИЦА МИРНАЯ, 7

«Волшебная кисточка»: изучение теории цвета, основ изобразительного искусства, жанров искусства, правильное построение формы, изображение иллюстраций, знакомство с известными и мировыми художниками, рисование эскизов и набросков, пленэр.

Возраст обучающихся: 7-14 лет.

«Творцы»: лепка из соленого теста плоских и объемных фигур, основы рисунка, цветоведение, оригами, развивающие игры.

Возраст обучающихся: 7-14 лет.

«Родничок»: фольклор, устное народное творчество, народные игры, изготовление поделок, подарков к знаменательным датам.

Возраст обучающихся: 7-10 лет.

«Апельсин»: знакомство с технологией создания мультфильмов, с известными мультипликаторами, создание своих мультфильмов с применением рисования, конструирования, лепки, музыкально-литературного сопровождения, позволяющие развивать художественные навыки, актерское мастерство, творческие способности.

Возраст обучающихся: 6-13 лет.

«Юные конструкторы»: работа с конструктором LEGO, моделирование, проектирование, изготовление простых и сложных конструкций на разные темы, выполнение заданий на наблюдение, сравнение, домысливание и фантазирование.

Возраст обучающихся: 6-10 лет.

УЛИЦА ЮБИЛЕЙНАЯ, 87

«Дизайн одежды»: тканевая аппликация, лоскутное шитье, модные аксессуары, пошив одежды.

Возраст обучающихся: 10-16 лет.

«Я сам»: изонить, мягкая игрушка, лоскутное шитье.

Возраст обучающихся: 7-9 лет.

«Планета игрушек»: мягкая игрушка, интерьерная игрушка, народная кукла, подарки к праздникам, декупаж.

Возраст обучающихся 7-15 лет.

«Бисероплетение»: плоские и объемные поделки из бисера, цветы, украшения, подарки к праздникам.

Возраст обучающихся: 7-14 лет.

«Родничок»: знакомство с различными жанрами русского фольклора: народными играми, песнями, сказками, забавами, народным календарем, а также изготовление различных поделок, подарков к праздникам.

Возраст обучающихся: 7-10 лет.

«Шестиструнная гитара»: обучение игре на гитаре.

Возраст обучающихся: 10-12 лет.

«Занимательное моделирование»: занятия, объединяющие в себе элементы игры с конструированием из LEGO, моделированием, экспериментированием.

Возраст обучающихся: 5-6 лет.

«Развитие в деталях»: формирование практических навыков конструирования и моделирования из LEGO: по образцу, схеме, условию, по собственному замыслу.

Возраст обучающихся: 5-7 лет.

«РоботУм»: начальное конструирование, программирование робототехнических систем.

Возраст обучающихся: 7-9 лет.

УЛИЦА О. КОШЕВОГО, 19

«Робототехника LEGO»: конструирование и программирование на базе конструктора Лего.

Возраст обучающихся: 7-10 лет.

«Робототехника LEGO WeDo»: конструирование и программирование на базе конструктора Лего.

Возраст обучающихся: 11-14 лет.

«Фанкластик»: конструирование на базе конструктора Фанкластик.

Возраст обучающихся: 7-10 лет.

«Правополушарное рисование»: изобразительное искусство.

Возраст обучающихся: 7-14 лет.

«Чудеса из бисера»: изготовление поделок, сувениров, тематических картин, украшений (браслеты, серьги, кольца, бусы, колье, ожерелья, броши), а также цветов и деревьев из бисера.

Возраст обучающихся: 6-15 лет.

«Игрушки из фетра»: изготовление игрушек, брелок, брошек.

Возраст обучающихся: 7-15 лет.

«Лепка»: лепка из пластилина объемных и плоских фигур.

Возраст обучающихся: 7-15 лет.

«Азбука игры на фортепиано»: обучение игре на фортепиано.

Возраст обучающихся: 7-17 лет.

«Музыкальная шкатулка»: знакомство с миром музыки, жанрами, инструментами.

Возраст обучающихся: 7-9 лет.

УЛИЦА ЛЕНИНА, 7

«Художественная роспись»: обучение основным мазкам росписи, расписывание по образцу, составление своего эскиза, выполнение изученных видов росписей на основных плоскостных и объёмных изделиях.

Возраст обучающихся: 7-15 лет.

«Яркие узорочья»: теория декоративно-прикладного и изобразительного искусства, основы цветоведенья и композиции; основные элементы и особенности различных видов росписей.

Возраст обучающихся: 6-8 лет.

«БисерОК»: освоение простых техник и приёмов работы с бисером, умение работать со схемами, выполнение работы по выбору или по творческому замыслу.

Возраст обучающихся: 7-15 лет.

«Игрушечная мастерская»: знакомство с разновидностью и особенностями современной интерьерной игрушки, материалами и инструментами для их создания; изучение основных швов, работа с выкройками, освоение навыки раскроя и сборки игрушек.

Возраст обучающихся: 7-15 лет.

«Карлсон»: знакомство с основными видами мультфильмов, изучение основных этапов создания мультфильма; умение определить порядок действий, планировать этапы своей работы; знакомство с компьютерными технологиями и современными компьютерными программами в анимации.

Возраст обучающихся: 7-15 лет.

«Лестница познания»: обучение игре на фортепиано в рамках доступного музыкального образования, знакомство с основами сольфеджио, освоение технических приемов исполнения гамм, аккордов и этюдов.

Возраст обучающихся: 6-17 лет.

УЛИЦА ЗВЕЗДНАЯ, 12

«Чудеса из бисера»: изготовление поделок, сувениров, тематических картин, украшений (браслеты, серьги, кольца, бусы, колье, ожерелья, броши), а также цветов и деревьев из бисера.

Возраст обучающихся: 6-15 лет.

«Технопарк»: разработка моделей различной техники с помощи программ графического проектирования, изготовление деталей на лазерном оборудовании и сборка своих проектов для участия в соревнованиях, выставках, конкурсах различного уровня.

Возраст обучающихся: 7-10 лет.

«Робототехника»: обучение основам конструирования и моделирования роботов при помощи программируемых конструкторов LegoWeDo и LEGO MINDSTORMS Education EV3.

Возраст обучающихся: 7-17 лет.

«Я художник»: рисунок, живопись разными художественными материалами, нестандартные техники в рисовании, лепка из пластилина и соленого теста, пластилинография.

Возраст обучающихся: 7-14 лет.

«Инженеры будущего»: создание поделок в стиле оригами, изготовление динамических игрушек, технических моделей и макетов из бумаги, картона и нетрадиционных материалов.

Возраст обучающихся: 6-12 лет.

«Рукоделие»: изготовление сувениров, картин, подарков, поделок; работа с бумагой, картоном, тканью, тестом, пластилином, природным материалом, иглой, клеящими составами.

Возраст обучающихся: 6-12 лет.

«Юный пианист»: обучению игре на фортепиано, музыкальной грамотности, чтению с листа, музицированию, игре в ансамбле.

Возраст обучающихся: 6-17 лет.

«Фабрика рукоделия»: основы вязания крючком и спицами, изготовление игрушек амигуруми, мягких игрушек из фетра и ткани.

Возраст обучающихся: 7-13 лет.

«Студия военно-исторической миниатюры»: сборка и раскраска миниатюр и фигурок из готовых наборов, окрашивание различными способами в соответствии с замыслом и подобранной информацией, изучение истории создания военной техники различных времен и стран, участие в выставках стендового моделизма.

Возраст обучающихся: 8-10 лет.

«Робототехника»: обучение основам конструирования и моделирования роботов при помощи программируемых конструкторов LegoWeDo.

Возраст обучающихся: 7-12 лет.

«Основы стендового моделирования»: сборка и раскраска моделей техники из готовых наборов, окрашивание различными способами в соответствии с замыслом и подобранной информацией; изучение истории создания военной техники различных времен и стран, участие в выставках стендового моделизма.

Возраст обучающихся: 7-10 лет.

«Мультстудия "Диорама"»: создание мультфильмов, видеоконтента; изучение компьютерных программ для создания анимационных фильмов; изготовление персонажей мультфильмов из пластилина, тканей, бумаги и т.п.; составление сценариев к мультипликационному фильму.

Возраст обучающихся: 7-15 лет.

«Студия стендового моделирования и исторической миниатюры»: сборка и раскраска моделей техники, миниатюр и фигурок из готовых наборов и диорам, окрашивание различными способами в соответствии с замыслом и подобранной информацией; изучение истории создания военной техники различных времен и стран, участие в выставках стендового моделизма.

Возраст обучающихся: 10-18 лет.

«Азбука игры на фортепиано»: обучение игре на фортепиано, музыкальной грамотности, чтению с листа, игре в ансамбле.

Возраст обучающихся: 6-17 лет.

«Военно-историческая площадка»: изучение военной истории, особенности экипировки военнослужащих разных стран и эпох, возможность экипироваться в комплекты обмундирования разных временных периодов и участие в военно-исторических мероприятиях.

Возраст обучающихся 14-18 лет.

УЛИЦА ИНЖЕНЕРНАЯ, 16, А

«Апельсин»: на занятиях в мультстудии «Апельсин» дети узнают, как создаются любимые мультфильмы, познакомятся с известными мультипликаторами. Мультипликация совмещает в себе несколько видов искусств: рисование, конструирование, лепка, музыкальное и литературно- художественное сопровождение, позволяющие развивать художественные навыки, актерское мастерство, режиссерские способности и другие творческие, технические данные. Кадр за кадром дети сами создадут свой собственный мультфильм, чтобы затем с гордостью представить его окружающим.

Возраст обучающихся: 6-13 лет.

«Введение в разработку компьютерных игр на движке Unity»: за год обучающиеся сделают небольшую компьютерную игру, 2D-платформер, на движке Unity; изучат основы программирования на C#, работу с 2D-графикой, векторной алгебры, симуляции физической модели поведения объектов.

Возраст обучающихся: 14-17 лет.

«КВН»: за год обучающиеся получат знания и навыки основ сценического мастерства, пройдут несколько актерских тренингов, будут развивать ассоциативное и нестандартное мышление, отыграют от 2 до 6 игр в системе детского КВН как в Пскове, так и за его пределами.

Возраст обучающихся: 11-17 лет.

«Создание видеоконтента»: за год обучающиеся познакомятся с различными программами видеомонтажа, научатся основам видеосъемки, сделают несколько роликов: в репортажной стилистике, в видеоклиповой и отснимут выпуск для ютуб-канала по собственной идее.

Возраст обучающихся: 14-17 лет.

«Ролевые игры живого действия»: за год обучающиеся узнают о том, что такое РИЖД, поиграют в различные виды данных игр, а также напишут несколько собственных игр как индивидуально, так и в составе команды. В рамках занятий будут организованы ролевые пикники на природе и ролевые дни в помещении Детского центра «Надежда».

Возраст обучающихся: 14-17 лет.

«Декоративные узоры»: обучающиеся познакомятся с росписями; узнают об истории, колорите, технологии, кистевых приемах каждой росписи; научатся составлять узоры и композиции, в том числе на деревянных изделиях.

Возраст обучающихся: 7-13 лет.

«Необычная палитра»: дети узнают 30 техник нетрадиционного рисования, научатся рисовать разнообразными материалами и инструментами на разных поверхностях. Данные занятия несут большой потенциал в плане развития воображения и творчества детей.

Возраст обучающихся: 6-12 лет.

«Робототехника ЛЕГО»: дети учатся собирать роботов из конструкторов Лего, обычных и программируемых. Робототехника позволяет каждому ребенку пройти путь от простого к сложному, поучаствовав сначала в стадии разработки проекта, а затем получить готовый результат при финальной сборке всех деталей.

Возраст обучающихся: 8-10 лет.

«Развитие инженерного мышления»: знакомство с основами конструирования, моделирования и программирования; использование средств ИКТ для решения творческих задач; конструирование.

Возраст обучающихся: 7-12 лет.

Подробную информацию о направлениях можно узнать в официальной группе Детского центра «Надежда» в социальной сети «ВКонтакте».