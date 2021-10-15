В Псковской области началась перепись населения

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15 октября в регионе, как и по всей стране, стартовала Всероссийская перепись населения, которая продлится в течение месяца. В этом году девиз статистического мероприятия: «Создаем будущее!». Руководитель Псковстата Валентина Валиуллина рассказала, почему важно принять участие в переписи населения и каковы её особенности в 2021 году.

Перепись населения позволит охарактеризовать местных жителей по национальности, образованию, языковой и этнической принадлежности. Кроме этого, определит жилищные условия населения и даст информацию для изучения демографических процессов.

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На протяжении 10 последующих лет именно на основе полученной информации будут приниматься важнейшие решения социального блока, одни из них — программы, направленные на поддержку семей, детей, инвалидов, людей пожилого возраста, а также строительство поликлиник и детских садов.

Для псковичей доступны три способа прохождения переписи. Во-первых, вы можете пройти её с 15 октября по 8 ноября на портале «Госуслуг». Во-вторых, с 15 октября по 14 ноября — на стационарных переписных участках или в МФЦ. И в третьем случае с 18 октября по 14 ноября к вам придет переписчик.

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Заметим, перепись через «Госуслуги» предполагает, что опрашиваемому на почту и на мобильный телефон поступит специальный QR-код на домохозяйство и цифровой код на каждого члена домохозяйства. Его нужно будет показать переписчику. Эти меры защитят от дублирования записей в базе данных Росстата.

Чтобы пройти перепись населения, псковичам нужно будет ответить на 33 вопроса, что в среднем занимает 23 минуты. Для временно проживающих в России количество вопросов снижено до 7.

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Чтобы принять участие в переписи населения, совсем необязательно запускать переписчика в дом: поучаствовать в статистическом мероприятии можно прямо на лестничной клетке. Более того, какие-либо документы, в том числе паспорт, предъявлять не нужно.

Напомним, на портале «Госуслуг» уже появилась форма для участия в переписи населения.

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