В Пушкинском театре рассказала о новых правилах посещения спектаклей по QR-кодам

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С 11 числа в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации были ужесточены меры для посещения театров. Теперь попасть на долгожданную премьеру смогут не все. О нововведениях рассказала пресс-секретарь Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Лиза Славятинская.

По словам спикера, с 11 октября для посещения театра зритель обязан предъявить документ о вакцинации либо справку о перенесенном COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

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Лиза Славятинская уточнила, что доказательством необязательно должен быть QR-код: бумажная справка из поликлиники также подойдет для посещения театра.

При этом пресс-секретарь отметила, что обмануть проверяющих не удастся. Считыватели запрограммированы показывать информацию, которая заложена внутри QR-кода. Сфотографировать любой код и выдать его за доказательство вакцинации, по словам Лизы Славятинской, не удастся.

Помимо этого, спикер уточнила, что медотводы не входят в перечень документов, которые позволят попасть в театр. Тем зрителям, которые не привиты и не болели ковидом в течение последних шести месяцев, представитель театра пообещал возместить полную стоимость билетов.

«Если вы купили билеты заранее, билеты можно сдать в кассу театра или онлайн. Мы возместим полную стоимость, как бы нам ни было грустно», - уточнила Славятинская.

Пресс-секретарь театра поделилась, что введение новых ограничительных мер значительно сказалось на посещаемости театра.

«Будем честны, билеты сдают, но в основном с печалью, с тоской.Часты ситуации, когда один из супругов привит, а второй, например, нет. Билеты в таком случае сдают оба», - рассказала спикер.

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Лиза Славятинская также отметила, что для посещения театра зрителю нет необходимости предъявлять документ, удостоверяющий личность. Все, что понадобится, это QR-код/справка о прохождении полного курса вакцинации или справка о перенесенном заболевании.

«С нетерпением ждем, когда единственным условием для посещения театра будет желание пойти в театр!» - заявила пресс-секретарь Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Лиза Славятинская.