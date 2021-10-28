Псковичей, поднявших шумиху с установкой «опасных» вышек в Пскове, успокоили в администрации

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В отличие от той части аудитории, которая вовсе и не заметила непонятные столбы или приняла их за громоотводы, появились псковичи, которые испугались новых сооружений и их возможном влиянии на организм. Назревший в обществе вопрос о новых вышках в городе обсудили на сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 октября.

ВЕРСИИ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

Версия о громоотводе среди предположений о назначении вышек была самая популярная: «Похоже на молниеотвод, такие устанавливают на АЗС», – отметили одни. «Какой нафиг громоотвод, – пишут другие горожане. На вышки эти потом оборудование устанавливают с мощным трансформатором, на эту пока не поставили, для примера, оснащенная вышка стоит по дороге в Леруа Мерлен, а вышек этих уже и в городе, и в области огромное количество».

Продвинутые идеи об установки вышек также прозвучали в соцсетях: «они нужны для считывания показаний с "умных" счётчиков, на данный момент электроэнергии, в будущем вроде и водяные будут с дистанционным снятием показаний».

Смешные фантазии на тему будущего: «это для активизации чипов привитых Спутником V. Как только увидите в правом глазу светящуюся надпись "активируйте чип", сразу вышлют бесплатный код на телефон, привязанный к банковской карте».

Фантастичные и пугающие: «данные вышки устанавливают для реализации программы "Купол". До 2022 года все малые города будут изолированные от Москвы специальными электро куполами, а люди будут жить в колониях».

На очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов 28 октября был рассмотрен вопрос размещения вышек в Пскове.

МНЕНИЕ ДЕПУТАТОВ

«За последний год в Пскове большое количество новых вышек поставили. Каковы их функции?» - уточнил депутат Александр Братчиков.

Спикер отметил, что согласен с псковичами и внешний вид города ухудшился из-за новых железных столбов.

«Выглядит некрасиво, большое количество обращений по этому поводу», - констатировал Братчиков.

НА САМОМ ДЕЛЕ

Ответ на вопрос оказался у и. о. начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталия Рахманова.

«Это вышки в большинстве своем оператора МТС. Они появились в местах с наибольшим количеством жителей в связи с возрастающей нагрузкой», - пояснил депутат.

«Это необходимо для улучшения качества связи и увеличения зоны покрытия», - добавил Рах

По решению депутатов, к концу января – началу февраля семь подобных базовых станций сотовой связи заработают и в Себежском районе. В целом, в гордуме на каждой сессии рассматривается вопрос о качестве мобильной связи. Улучшать инфраструктуру планируется и в деревнях региона, об этом отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов.

«У нас сейчас вся жизнь в интернете: госуслуги, оплата платежей, банковские услуги, почта... Что нужно сделать, чтобы ситуация поменялась в лучшую сторону, и желательно побыстрее?» - обратился Александр Котов к операторам связи.

По их словам, «огромный пул вышек будет запущен в этом и следующем году». Это должно помочь изменить ситуацию.

«Нужно отметить достаточно объемную работу управления цифрового развития, администрации региона и лично губернатора. 〈...〉 Но нужны дополнительные предложения, которые помогут изменить ситуацию к лучшему», - добавил председатель Собрания.

ОПАСНЫ ЛИ ВЫШКИ

Большой резонанс из-за установки вышек появился в связи с опасением горожан во влиянии новых объектов на организм. В Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области объяснили, можно ли замерить негативное электромагнитное излучение базовых станций сотовой связи.

«В случае появления опасения по поводу излучения от станций, необходимо подать обращение в адрес Управления Роспотребнадзора по Псковской области. В обращении в обязательном порядке необходимо указать свою фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты или почтовый адрес, координаты размещения базовой станции сотовой связи, суть обращения», – сообщили в ведомстве.

Как отметили специалисты, чтобы получить оперативный ответ, нужно указывать номер телефона. Свое обращение нужно отправить через единый сайт в разделе «ПРИЕМ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН», либо почтой по адресу: 180004 г. Псков, ул. Гоголя, д. 21а.