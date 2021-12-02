Страшными последствиями грозит удаление молочных зубов в детском возрасте

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Бытует мнение, что в лечении молочных зубов нет острой необходимости, так как рано или поздно они сменятся постоянными зубами. Часто родители приводят своё чадо не на лечение, а уже на удаление молочного зуба, даже если на постоянный он сменится только через два года. «Комсомольская правда в Пскове» выяснила, чем грозит преждевременное удаление молочных зубов.

По словам эксперта kp.ru, преждевременно удалять молочные зубы категорически нельзя. Во-первых, это легко может привести к повреждению зачатка постоянного зуба.

Во-вторых, зачаток может не только повредиться, но и более того, атрофироваться. В таком случае есть риск, что новый зуб и вовсе не прорежется.

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«Кроме того, при скученности в молочном прикусе в случае досрочного удаления может возникнуть неправильное формирование зачатка зуба, что приведёт к адентии - отсутствию зуба», - сообщает эксперт kp.ru.

Помимо этого, удалив зуб раньше времени при скученном прикусе в детстве, человек может остаться с неправильным расположением зубов и во взрослом возрасте.

Специалист kp.ru также добавил, что крайне важно с раннего детства обучать ребёнка правильной гигиене полости рта. Нужно водить детей на приём к стоматологу, где им будут объяснять на модели, как правильно чистить зубы.

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«Научиться нормально чистить зубы, добираться туда щёткой можно только до 16 лет. После 16 это абсолютно бесполезно, максимум, что вы почистите пару дней, неделю правильно, а потом будете чистить так, как приучились», - комментирует эксперт kp.ru.

Специалист также добавил, что сегодня детская стоматология сильно продвинулась вперёд. Если раньше детям, как правило, лишь ставили пломбы, то сегодня даже маленьким пациентам ставят коронки. Данная тактика лечения, по словам эксперта, помогает предотвратить изменение прикуса и, как следствие, перестройку височно-челюстного сустава.