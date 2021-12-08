Стоп коронавирус

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Пандемия коронавируса второй год шагает по планете. Только в Псковской области за этот период заболели более 67 тысяч человек. Как защитить от болезни себя и близких и какие новые лекарства позволят повысить результативность лечения, обсудили эксперты за круглым столом в пресс-центре «АиФ».

Кого выбирает вирус?

«Современные тенденции профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19» - так была сформулирована тема обсуждения. Мероприятие прошло под лозунгом «Врачи, пациенты и препараты – всегда на одной стороне против COVID-19» и при поддержке компании Промомед, деятельность которой направлена на поддержание и сохранение здоровья людей.

Социологи отмечают нарастание страхов в обществе из-за распространения коронавирусной инфекции. Отсутствие единого мнения по данному вопросу внутри медицинского сообщества ситуацию лишь усугубляет.

По мнению советника генерального директора ВЦИОМ Елены Михайловой, не всегда информация в отношении особенностей течения пандемии, вакцинопрофилактики и лечения бывает корректной. Между тем, людям важно понимать, действительно ли есть методы терапии, способные облегчить течение болезни, а также какие существуют последствия их применения.

В этой связи хорошо бы медицинскому сообществу выработать консолидированные решения, убеждена эксперт, чтобы у людей не возникло ощущения, что при изучение коронавируса подопытными кроликами выступают они сами.

На протяжении прошедших двух лет врачи делали и делают все возможное, чтобы с болезнью справиться. Однако ситуация осложняется тем, что коронавирус в силу разных причин имеет способность уклоняться от иммунной системы, на фоне чего возникает гипервоспаление и гиперкоагуляция.

По словам директора Института биомедицинских исследований и терапии, заведующего кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института клинической медицины им. Склифосовского Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова, академика РАН Александра Караулова, первоначально медики лечили людей не имея никакого опыта и представления о том, как это должно быть. Только со временем ситуация стала проясняться .

«В настоящее время медицинское сообщество считает, что в течении и развитии заболевания большое значение играют генетический фактор, коморбидность (наличие у пациента нескольких заболеваний одновременно - ред.) и образ жизни, которые, в свою очередь, напрямую или опосредованно влияют на работу иммунной системы», - отметил Александр Караулов.

Доказано и проверено

В настоящее время есть несколько зарекомендовавших себя в лечение коронавируса препаратов, среди них фавипиравир, ремдесивир, умифеновир и интерферон-альфа.

«Наш университет вошёл в состав клинических баз по изучению фавипиравира (известного в нашей стране как «Арепливир»), ипациенты имели возможность на собственном опыте убедиться в его эффективности и безопасности», - рассказала директор Медицинского института Мордовского государственного университета им. Огарёва, заведующий кафедрой педиатрии, член-корреспондент РАН Лариса Балыкова.

Она отметила, что данные препараты довольно эффективны, почти не имеют побочных действий и приводят к улучшению состояния пациентов уже на третий день приема.

Все препараты имеют доказательную базу, основанную на клинических исследованиях. Об этом говорил профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. Евдокимова, главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава России по ЦФО Андрей Малявин.

К примеру, исследования по фавипиравиру в таблетках проводились и в России и за рубежом, но только в нашей стране пошли дальше и разработали инъекционную форму препарата.

«Она имеет более высокую биодоступность, даёт максимально быстрый терапевтический эффект и имеет благоприятный профиль безопасности», - отметил он

Фармакологические компании страны успешно справляются с производством необходимых лекарств. Государство своевременно обеспечивает ими поликлиниками. Важно, чтобы сами пациенты начинали прием препаратов в самом начале заболевания. — ранее начало приема препаратов самими пациентами.

«К сожалению, с этим у нас проблемы, т.к. люди не спешат к врачу при первых симптомах», — отметил Андрей Малявин.

Ранее лечение — залог успеха

В ходе круглого стола специалисты не раз подчеркивали, что ранняя этиотропная терапия COVID-19 — залог успеха в лечение вируса.

Однако, по словам главного уролога Минздрава России, академика РАН Дмитрия Пушкаря, 90% пациентов начинают лечиться поздно и быстро достичь хороших результатов не получается.

«Если врач заподозрил, что пациент болен COVID-19, некоторые симптомы которого схожи с сезонной ОРВИ, то следует назначать раннюю этиотропную терапию», - убеждена и заведующая кафедрой иммунологии, микробиологии и вирусологии Медицинского института Мордовского государственного университета им. Огарёва Ольга Радаева.

По ее словам лекарства от COVID-19 создаются таким образом, чтобы действовать на РНК-зависимую полимеразу,— фермент, позволяющий вирусу проникать в клетки и провоцировать развитие заболевания.

Этиотропные препараты доказали свою эффективность и в качестве средства профилактики.

«Мы применили протокол профилактики коронавирусной инфекции у наших онкобольных пациентов, – рассказал Дмитрий Пушкарь. – Назначали этиотропный препарат в течение 5-10 дней в зависимости от пребывания больного в стационаре и в дальнейшем в течение месяца. Из 200 пациентов с COVID-19 заразился только один. И задача всех нас – довести мысль о необходимости такой профилактики или превентивного лечения до врачей общей практики».

Постковидный синдром — еще одна тема, которая обсуждалась за круглым столом. По информации заведующей кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава России Елены Малинниковой его выявляют у 80% переболевших.

На реабилитацию одного пациента государство тратит около 40 000 рублей, в тяжелых случаях сумма может значительно возрастать.

«Пациенты эти тяжёлые, у них развивается симптоматика, приводящая к ухудшению самочувствия и снижению трудоспособности, - пояснила Елена Малинникова - Они ходят по врачам, пытаясь устранить последствия COVID-19, хотя на самом деле нужно заниматься причиной, т. е. вирусом, иэто задача противовирусной терапии».

По словам эксперта, вирус может долго находиться в разных клетках, поэтому раннее назначение этиотропной терапии нужно поставить во главу угла.