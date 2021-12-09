Новогоднее чудо: студент-медик в одиночку принял роды у псковички в машине скорой помощи

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Третьекурсник «Лечебного дела» из Псковского государственного университета Максим Ельцов в 2019 году только заканчивал медицинское училище и планировал дальше продвигаться по карьерной лестнице, как и его бабушка с дедушкой. Устроившись работать в бригаду скорой помощи фельдшером, в январе Максима в одиночку отправили на вызов к роженице.

«Вызов поступил из дома напротив детской областной больницы в Пскове, а сразу за больницей, как вы знаете, находится перинатальный центр. Всё рядом, но мы всё равно не успели довезти роженицу. Роды были очень стремительные, вторые для 29-летней девушки», – вспоминает парень.

В тот момент в машине скорой помощи не было никого, кроме Максима и водителя. Не было человека, кто бы смог помочь или подсказать, когда девушка на последней капле терпения выкрикнула: «рожаю».

«Мне никогда до этого не приходилось принимать роды, да ещё и в таких условиях: зима, холод, машина на ходу... Водитель при всём желании не мог мне помочь - он мчал в перинатальный центр, всё пришлось делать одному. Страшно было очень! Страшно в первую очередь за малыша», – рассказывает Максим и вспоминает, что, несмотря на волнение, времени медлить и сомневаться уже не оставалось.

«Мы привезли в больницу уже двоих – пациентку и новорожденного. Позже я связывался со знакомой из перинатального центра и узнавал как у них состояние. Оказалось, что всё закончилось благополучно, ребёнок родился здоровым, без патологий, замёрзнуть не успел», – улыбается Максим.

В тот день, благодаря смелости молодого медика, на свет появился мальчик. Вместе с мамой его выписали из роддома уже на пятый день. А Максиму так и не приходилось больше оказываться в таких экстримальных ситуациях.

Молодой человек после окончания обучения в вузе планирует пойти в ординатуру, но признается, из Пскова придется уехать: «Ближайшая к нам находится в Петербурге, поэтому на пару лет из Пскова придётся переехать».