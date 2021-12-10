Орден мужества и бесконечная благодарность: Псковичи обсуждают подвиг спасшего 10 человек офицера

Командир экипажа аварийного рейса старший лейтенант Максим Кабаков.

9 декабря на аэродроме Кресты десантники 76-й дивизии отрабатывали плановые прыжки с парашютом. Когда очередная команда должна была прыгать с борта, находящегося на высоте более 100 метров, что-то резко пошло не так. Пропала тяга движка, самолёт повело к земле.

Командир экипажа, старший лейтенант Максим Кабаков чудесным образом совершил вынужденную посадку самолёта вне аэродрома. Приземление прошло успешно: не пострадали ни десантники, ни сама машина.

В военном ведомстве РФ пообещали приставить Максима Кабакова за проявленные профессионализм и мужество к высокой государственной награде не ниже Ордена Мужества.

Псковичи в социальных сетях второй день обсуждают подвиг лётчика. Посты о его героическом поступке набирают тысячи лайков и сотни комментариев:

«Спасибо, что сохранил жизни! И тем, кто был на борту, и тем, кто был на земле! Четко и мастерски сделал свою работу и выполнил долг! Слава ВКС!».

«Спасибо родителям, что воспитали такого сына! Низкий поклон, спасибо, что остался жив, Спасибо, что сохранил жизнь всем, кто в тебя верил».

«Летчик молодец. Самолеты летают над самим городом, жертв могло бы быть больше чем 10 человек».

«Спасибо тебе, Максим, мы гордимся тобой и говорим "Спасибо" за спасённые жизни. Так держать, Товарищ Офицер!»

«Герой! Красавец-офицер старший лейтенант Максим Кабаков».

«Спасибо тебе Максим от матерей».

«Большое спасибо вы спасли жизнь людям сидящим в самолете себе и людям на земле!».

Также комментаторы выразили удивление, что машина, потерявшая управление в воздухе, после этого инцидента снова будет отправлена в небо. Нашлись среди псковичей лётчики и десантники, которые отметили, что данная модель уже давно морально устарела.

«Молодец! Ан-2 пора уже списывать, им лет куча. Не первый случай при десантировании, в 17 году в Кислово сел. И так глохнут на ходу, бывает сам чувствовал на прыжках».

«Этой ситуации могло бы и не случиться, если во время обновлять самолеты и списывать старые».

Многие выразили надежду, что закончится эта история не только наградой героя, но и наказанием для тех, по чьей вине чуть не погибли 10 человек.