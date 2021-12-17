Публикуем чек-лист для поездки в заснеженный Изборск

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Псково-Изборский музей заповедник опубликовал чек-лист для поездки в Изборск. Карточку с идеями музей разместил в своем Instagram-аккаунте.

«Сколько дел в Изборске» – так назвали свой список идей для посещения в музее под открытым небом сотрудники Псково-Изборского музея заповедника.

Первым в списке дел стояла задача купить единый билет и наконец посетить экспозиции.

Далее нужно изготовить свой новогодний сувенир в субботу в музейной мастерской.

После мастер-класса гостям предложили взять квест-лист на кассе в крепости и отправиться на прогулку до Словенских ключей.

Обязательно заглянуть к лебедям и не забыть захватить хлеба, чтобы с рук покормить грациозных птиц.

Пришло время покормить себя и погладить местную знаменитость – кошку Стрелку в музейном кафе.

На память отправиться на башню Луковку и посмотреть в даль, чтобы подумать о хорошем.