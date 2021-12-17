Сюжет о псковских кукольниках показали на всю Россию

Игрушки псковских мастеров

Корреспондент Псковского агентства информации Дмитрий Коновалов снял видеоролик о мастерах кукол из Пскова, который благодаря программе «Отражение» на канале ОТР увидели зрители со всей России.

Псковская галерея Avec plaisir («С удовольствием») на улице Пушкина представила выставку, которая посвящена Международному дню мишек Тедди. К вниманию посетителей – мишки разных расцветок и размеров, в ярких нарядах, сшитых псковскими умельцами, и однотонных костюмах.

Настоящие произведения искусства, которые радуют как детей, так и взрослых представили авторы из объединения «Псковский кукольный дом».

Отметим, уже больше ста лет плюшевый мишка носит звание любимца детей и даже взрослых по всей планете. Его изображения можно увидеть на канцелярских изделиях и принтах одежды, на посуде и постульном белье.

Более того, представители прикладного искусства даже выделяют отдельное направление – «теддизм».

В видеоролике корреспондента ПАИ, который увидела вся страна, мастера из Пскова демонстрируют технологию создания популярных игрушек.