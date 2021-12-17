Стали известны победители регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года» 2021

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Восемь лучших социальных проектов псковских социальных предпринимателей и некоммерческих организаций были отмечены наградами в рамках подведения итогов регионального этапа VII Всероссийского Конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» 2021.

Конкурс ежегодно проходит во всех субъектах РФ при поддержке Министерства экономического развития РФ, Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Российского государственного социального университета.

На конкурс было подано 26 заявок, из них 12 заявок - из Пскова, 12 - из города Великие Луки, 2 - из районных центров Псковской области. В Конкурсе участвовали 21 социальный предприниматель и 5 некоммерческих организаций, работающих с социальными проектами. К экспертной оценке проектов было привлечено 3 эксперта.

Заявки были поданы по пяти номинациям для социального предпринимательства и трем номинациям в секторе НКО.

В связи с тем, что в номинациях для СП -"Лучший социальный проект в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья", "Лучший социальный проект в сфере социального обслуживания", и для в номинациях для НКО – "Лучший социальный проект в сфере социального обслуживания", "Лучший проект в сфере развития городских и сельских территорий" было подано по одной заявке, организаторами регионального этапа Конкурса было принято решение рекомендовать их признать победителями в своей номинации.

Победители регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года - 2021»:

1. Князькова Анастасия Викторовна, г. Великие Луки, проект «Гостевой дом для маломобильных людей «Ласточкин сад» (номинация "Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья")

Проект направлен на создание благоприятных условий для развития универсальной инклюзивной среды для людей с ОВЗ и доступного туризма.

2. ООО "Волшебный город", г. Псков, проект "Волшебный город", автор проекта Судома Александр Владимирович (номинация "Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания")

Проект направлен на организацию дополнительного досуга для детей, подростков и взрослых.

3. Сафронова Олеся Владимировна, г. Псков, проект "Центр обучения abc school" (номинация "Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей") Проект ставит своей задачей создание комфортного учебного пространства для детей и подростков, изменение качества дополнительного обучения детей.

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4. ООО "Чистый край", г. Великие Луки, проект "Чистый край", автор проекта Козырев Андрей Сергеевич (номинация "Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере").

Проект направлен на создание условий для улучшения экологической обстановки в регионе путем вторичной переработки и сокращения объемов мусора, поддержку и поощрение жителей региона, ведущих "экологичный" образ жизни.

5. ООО "Акваспорт" г. Псков, проект "УСК "Олимп" автор проекта Степанов Артем Владимирович (номинация "Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта") Проект направлен на гармоничное развитие.

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В секторе НКО победителями стали:

1. В номинации "Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере дополнительного образования и воспитания детей"- проект "Мяч Дружбы", автор проекта Колесова Юлия Александровна, (Псковское областное отделение Российского детского фонда), г. Псков.

Проект направлен на создание условий для повышения качества образования, социализации и всестороннего развития детей и подростков из семей в трудной жизненной ситуации через вовлечения их в регулярные занятия футболом.

Цель проекта - изменение в положительную сторону качества жизни детей и подростков, воспитанников интернатных учреждений, детей с разной степенью инвалидности, детей, живущих в нуждающихся семьях.

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2. В номинации Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере социального обслуживания - проект "Университет пожилого человека "ЗНАНИЯ", автор проекта Захарова Алина Николаевна, Частное учреждение дополнительного профессионального образования "ЗНАНИЯ", г. Псков

Проект направлен на вовлечение людей пенсионного возраста в социальную жизнь, продвижение принципов активного долголетия, создание условий для насыщенной, полноценной и достойной жизни пожилых людей.

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3. В номинации Лучший проект некоммерческой организации в сфере развития городских и сельских территорий - проект "Клуб "Свободное время", автор проекта Михайлов Владимир Анатольевич, Невельская районная общественная организация "Культура Невель", г. Невель, Псковская область.

Проект направлен на создание нового общественного пространства для качественного досуга, развития интересов и талантов, раскрытия творческого потенциала, возможности самореализации подростков и молодежи в небольших городах.

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Региональный этап Конкурса является отборочным этапом Всероссийского Конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года».

Конкурс направлен на выявление и демонстрацию лучших региональных практик поддержки социального предпринимательства, продвижение проектов, которые способствуют решению важных социальных проблем общества. Одна из задач конкурса – обмен опытом и масштабирование лучших предпринимательских инициатив в социальной сфере по всей стране.

Социальные проекты, ставшие победителями регионального этапа, представят Псковскую область в финале Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». Лучшие практики будут растиражированы по стране.

«На мой взгляд, главная ценность конкурса - это возможность продемонстрировать свой опыт и практику, получить экспертную оценку и, конечно же, самореализоваться и развивать свой проект. Мы рады, что с каждым годом заинтересованных становится только больше» - Денис Богатов, руководитель организационного комитета Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года».

Организацией проведения регионального этапа Всероссийского Конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» уже пять лет занимается АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».

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«Хочется отметить, что это единственное мероприятие ЦИСС, участие в котором могут принимать некоммерческие организации, работающие с социальными проектами. В этом году было подано 5 заявок от некоммерческого сектора, три из них стали победителями.

Ежегодно количество участников регионального этапа Конкурса увеличивается, что говорит о динамике развития этого сектора экономики. Традиционно в заявках, поданных на конкурс, были широко представлены практически все направления деятельности, направленной на решение социальных проблем общества: поддержка и реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья, социальное обслуживание, вовлечение в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении, дополнительное образование и воспитание детей, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, культурно-просветительская сфера. Эксперты, оценивающие проекты, отметили, что заявленные в этом году проекты удивили своей устойчивостью к внешним сложным переменам, обусловленным пандемией и огра-ничительными мерами, а также тем, как социальные предприниматели сумели перестро-иться и переформатировать свои проекты под реалии жизни. Впервые победил проект, связанный с развитием городских и сельских территорий. Все это не может не радовать» - рассказала директор Центра инноваций социальной сферы Псковской области Светлана Седунова.

В 2020 году в Конкурсе приняли участие 1916 проектов из 85 регионов России. Их оценивали более 450 экспертов.

По результатам конкурса 2020 года наибольшее количество социальных предпринимателей реализуют свои проекты в таких направлениях, как здоровый образ жизни, физическая культура и спорт и культурно-просветительская сфера, отмечают в АНО «Россия - страна возможностей». Что касается НКО, то здесь большинство проектов представлено в номинации «Развитие городских и сельских территорий».

Любопытно, что большинство участников конкурса в номинациях для социальных предпринимателей – женщины (68%). А средний возраст участников составляет 30-45 лет.

Ежегодно главными партнерами Конкурса выступают Министерство экономического развития РФ, Совет Федерации РФ, АНО «Россия – страна возможностей», Фонд «Наше будущее», Агентство стратегических инициатив, Общественная палата РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Росконгресс, ПАО Ростелеком, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), и др.

Узнать больше о Всероссийском конкурсе социальных предпринимательских проектов можно на сайте sprgsu.ru.