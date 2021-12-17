Стало известно, насколько активно псковичи бронируют новогодние туры

.

Новогодние праздники традиционно считаются временем путешествий. Многие россияне с нетерпением ждут длинных выходных, чтобы всей семьёй отправиться за пределы родного города. Об отношении псковичей к зимнему туризму рассказала председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор Бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова, пишет «Псковская правда».

По словам специалиста, жители Псковской области приобретают новогодние туры неуверенно и крайне аккуратно.

Среди причин невысокого спроса на праздничные туры, в первую очередь, финансовое положение псковичей. По словам спикера, цены на путешествия не позволяют большей части жителей региона планировать дорогостоящие путешествия.

Однако, несмотря на это, в домоседстве псковичей обвинить нельзя.

«Но экскурсии по Псковской области они бронируют — для себя, для своих гостей», - рассказала Баранова.

Эксперт также поделилась, что номера в гостиницах на дни с 4 по 6 января уже, вероятно, заняты. Однако стоит понимать, добавила Светлана Баранова, что реальное количество свободных мест часто узнать довольно сложно: многие бронируют номера, но оплату так и не производят, отменяя резервирование в последний момент.