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Здоровье20 декабря 2021 12:17

Шпагу из личной коллекции передал Псковскому музею Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пополнил фонд Псково-Изборского музея-заповедника
Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Глава региона Михаил Ведерников сделал подарок Псковскому музею, передав его сотрудникам шпагу из личной коллекции. Об этом губернатор сообщил в своём Instagram-аккаунте.

Перед этим Михаил Ведерников ознакомился с изъятыми в ходе незаконного перемещения через государственную границу ценностями, среди которых оказались 217 предметов.

Нумизматика, оружие, произведения декоративно-прикладного искусства, живопись, иконы и оклады были переданы в фонд Псково-Изборского музея-заповедника.

О посещении экскурсии губернатор написал в своём Instagram.

«Музей получил уникальный набор ценностей, и я с удовольствием воспользовался предложением увидеть их своими глазами. Это того стоило! Оперативники спасли целую экспозицию, которая действительно впечатляет», - поделился своими эмоциями с подписчиками Михаил Ведерников.

После знакомства с новыми экспонатами музея глава региона пополнил коллекцию учреждения кукультуры старинной шпагой. По оценкам экспертов, оружие было создано в XIX веке. Михаил Ведерников рассказал, что ценная шпага была приобретена им во время работы на Кавказе.

Шпага Михаила Ведерникова

Шпага Михаила Ведерникова

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